Piasco aderisce al progetto Comunicazione Aumentata Alternativa

Giovedì 10 aprile è stato presentato il progetto CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), con il quale il Comune di Piasco, terzo in Provincia di Cuneo, si apre ancora di più alla collettività.

Grazie al progetto, sviluppato in collaborazione con la cooperativa "In Volo" e l'associazione di Manta "L'Airone", sono in consegna a commercianti, esercizi ed edifici pubblici le relative insegne, sulle quali sono presenti specifici simboli, che permettono a persone con disabilità, con background migratorio o semplicemente a bambini che ancora non sanno leggere, di venire a conoscenza dell'attività svolta all'interno di quel determinato esercizio/edificio.

"Sono orgoglioso di poter dire - commenta il consigliere Fina che ha seguito personalmente il progetto - che sono ben 47 le attività commerciali e le associazioni piaschesi che hanno aderito a questa iniziativa, dimostrazione di quanto i nostri cittadini siano disponibili a fornire il proprio supporto e contributo a sostegno della collettività. Ringrazio tutti/e coloro che con la loro adesione al progetto, permetteranno al nostro comune di essere anche di un esempio ed un traino per il territorio, contribuendo alla costruzione di una comunità aperta a tutti/e".

Le insegne, grazie al contributo del Comune di Piasco, verranno consegnate gratuitamente agli aderenti da parte dei ragazzi e delle ragazze con disabilità dell'Airone, accompagnati da educatori professionisti.