Elio Lingua confermato Presidente delle ACLI provinciali di Cuneo

All’unanimità, con 32 voti favorevoli, Elio Lingua è stato confermato presidente provinciale delle ACLI di Cuneo, durante il primo consiglio provinciale convocato mercoledì 16 ottobre, al Circolo Acli MOVI di Centallo.

In apertura dei lavori, sono stati menzionati due presidenti nazionali Acli, venuti a mancare recentemente: Emilio Gabaglio e Domenico Rosati, dei quali è stato letto un ricordo dai consiglieri Roberto Brutto e Lina Matarrese.

Dopo aver ringraziato i consiglieri per la fiducia accordatagli, Lingua ha affermato:

“Vorrei abbracciare ciascuno di voi. Dobbiamo essere orgogliosi di far parte di un’associazione nata 80 anni fa e presente da quasi 80 anni nella nostra provincia. Ho dato la mia disponibilità a candidarmi nuovamente, perché negli anni scorsi in cui ho già portato avanti questo incarico, ho potuto contare su una squadra di presidenza che ha lavorato molto e bene: abbiamo dato e ricevuto tanti stimoli operando con i circoli, siamo venuti a conoscenza di tante ottime iniziative realizzate nel sociale e questo spirito di unione ci ha aiutato a fare insieme un tratto di cammino. Abbiamo ancora molto lavoro da fare e lo porteremo avanti con entusiasmo”.

Il primo consiglio provinciale del quadriennio 2024 - 2028, è iniziato con una riflessione e una preghiera condotta dal parroco di Centallo Don Andrea Ciartano, per proseguire con il saluto del presidente del circolo ospitante Stefano Giolitti e un breve intervento del neo-presidente onorario Bruno Massa, che ha dato il benvenuto a tutti, e in particolare ai 12 nuovi consiglieri provinciali di cui 10 donne. Dopo le modalità di voto illustrate agli aventi diritto da Marco Dalmasso, coordinatore della Segreteria Provinciale, si è provveduto alle votazioni e allo scrutinio, eseguito dalla commissione elettorale formata da Piermario Longo, Roberto Brutto e Giuseppe Vetrano.

Il risultato ha visto la rielezione all’unanimità di Elio Lingua alla presidenza provinciale.

L'assemblea ha inoltre approvato all'unanimità le proposte delle cariche nell’ambito del Consiglio di Presidenza provinciale, che sono così costituite:

Elio Filippo Lingua di Dronero, presidente provinciale Acli Cuneo; Paolo Giordano di Roata Rossi, vice presidente vicario; Maria Angela Tallone di Cuneo, vice presidente; Brignone Luisa di Morozzo, segretario provinciale; Piergiorgio Previotto di Novello, segretario provinciale; Dallarovere Ferruccio di Cuneo, segretario provinciale; Via Franco di Cuneo, segretario provinciale.

Fanno parte di diritto della presidenza provinciale: Don Flavio Luciano, accompagnatore spirituale delle ACLI Provinciali; Carluzzo Pietro, di Cuneo, coordinatore dei giovani delle ACLI; Barbara Castellano, di Verzuolo, responsabile del Coordinamento Donne; Attilio Degioanni, di Cervasca, presidente provinciale U.S. ACLI; Bruno Massa, di Cuneo, presidente onorario e vicepresidente delegato CT ACLI e ACLI Service s.r.l; Raffaele Fattoruso di Cuneo, segretario provinciale FAP e coordinatore promotore sistema ACLI; Mario Tretola, di Cuneo, presidente provinciale Ipsia; Origlia Renato, di Savigliano, presidente sede zonale di Savigliano e Giovanni Zavattero, di Cuneo, presidente sede zonale di Cuneo.

Nominato e confermato con unanimità Mario Ferrero quale Organo Monocratico di controllo (Revisore dei conti).

La riunione è proseguita con una sintesi di Maria Angela Tallone sui “Cantieri di lavoro” su cultura e formazione, lavoro e montagna, giovani, digitalizzazione e sanità, rapporti con altri enti e promozione Acli, a cui i consiglieri possono aderire in base alle loro competenze e agli interessi personali, per mettere in atto iniziative concrete a carattere sociale.

Il presidente Lingua è intervenuto con alcune ulteriori considerazioni al riguardo e ha aggiunto che il consiglio provinciale si riunirà ancora una volta entro fine 2024; di seguito l’assemblea, su sua proposta, ha eletto Piergiorgio Previotto come componente nel prossimo Consiglio Regionale delle Acli piemontesi, che si svolgerà ad Asti il 9 novembre.

In ultimo si è ricordato l’impegno di partecipare al Congresso Nazionale delle ACLI a Roma del 29 novembre al 1° dicembre.

Il presidente di zona ACLI di Mondovì, Piermario Longo, ha infine donato al Coordinamento donne Acli Cuneo una sua opera pittorica dal titolo “L’Anima delle Donne”.