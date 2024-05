Domani a Valloriate l’ultimo saluto a Marina Bussone, vittima di incidente sul lavoro

Si terranno domani, giovedì 9 maggio, alle 15 e nella parrocchia di San Michele in Valloriate i funerali di Marina Bussone, la sessantatreenne deceduta lunedì 6 maggio a seguito di un grave incidente sul lavoro.



La donna – moglie di Renato Bernardi, storico postino di Valloriate – si trovava con il marito in un bosco di proprietà in borgata Scombe Sottano. I due vi si erano recati per raccogliere della legna e lei si era seduta sul rimorchio del trattore utilizzato per trasportare il legname verso casa. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Borgo San Dalmazzo, in corrispondenza di una stretta curva il carrello si è ribaltato e il carico l’ha travolta. Immediato l’allarme lanciato dal marito, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.



Bussone – nata a Valloriate e da sempre residente in borga Chiuppe, dove conduceva una vita semplice e riservata – lascia, oltre al marito, il fratello Romano, la sorella Adriana, i nipoti e i parenti tutti.



La salma si trova in questo momento all’ospedale di comunità di Demonte, dove questa sera alle 19 avrà luogo il rosario.