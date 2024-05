Lagnasco, ciclista travolta e uccisa da un camion al semaforo di via Praetta

Una ciclista è deceduta a Lagnasco oggi pomeriggio, mercoledì 8 maggio, dopo essere stata investita da un camion.

Teatro dell’incidente, avvenuto quando erano le ore 17.50 circa, l’incrocio con semaforo posto tra via Roma e via Praetta, davanti alla sede Asprofrut.

Stando alle prime sommarie testimonianze raccolte sul posto, in merito alle quali le forze dell’ordine stanno cercando in questi minuti gli opportuni riscontri, la donna – che secondo i soccorritori avrebbe approssimativamente 45 anni – sarebbe stata a bordo di una bicicletta da corsa, ferma al semaforo rosso in attesa di ripartire al fianco di un mezzo pesante proveniente dalla direzione Savigliano.

Allo scattare del verde il camion avrebbe svoltato a destra in via Praetta travolgendo la ciclista senza che l’autista, probabilmente ingannato dalla mancanza di visuale, potesse rendersene conto.

La malcapitata sarebbe stata trascinata per diversi metri prima che l’uomo alla guida del mezzo ne arrestasse la corsa, avvertito dalle urla delle persone che stavano transitando sul luogo in quel momento.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del servizio regionale di emergenza 118 e quindi l'elisoccorso, ma i tentativi di rianimare la donna si sono rivelati purtroppo vani.

I soccorsi hanno coinvolto anche i Vigili del Fuoco, arrivati con una squadra giunta dal Distaccamento di Saluzzo, e i Carabinieri della locale Compagnia, tuttora impegnati nell’effettuare i rilievi utili a determinare l’esatta dinamica del tragico sinistro.

***

Articolo in aggiornamento.