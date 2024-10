Tunnel di Tenda, Marro (AVS): "Richiesta di commissariamento ennesimo fallimento Cirio sulle grandi opere"

Non c'è pace per il Tunnel di Tenda bis, una delle opere infrastrutturali più attese della nostra Regione. Dopo il sequestro del cantiere nel 2017 per accuse di furto aggravato e frode nelle forniture pubbliche, oggi ci troviamo di fronte a un nuovo scandalo, con l'interdittiva antimafia che coinvolge Cogefa, l'impresa responsabile dei lavori, per presunte infiltrazioni della 'ndrangheta​.