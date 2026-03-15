 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 15 marzo 2026, 16:55

Referendum Giustizia: incontro del Comitato per il Si con Luca Palamara

Appuntamento mercoledì 18 marzo a Cuneo alle ore 20,45 nella sala Falco della Provincia

Referendum Giustizia: incontro del Comitato per il Si con Luca Palamara

Il Comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia, la Federazione provinciale di Fratelli d’Italia e il Comitato Camere Penali per il Sì promuovono un incontro sul tema del referendum per mercoledì 18 marzo alle ore 20,45 a Cuneo nella sala Falco della Provincia.

Interviene Luca Palamara, ex magistrato, ex presidente dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati), già membro togato del Csm (Consiglio Superiore della Magistratura).

Ne discutono: Antonio Gustapane, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese; Dora Bissoni, presidente del Comitato Camere Penali “Vittorio Chiusano” (sezione di Cuneo); il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama e Monica Ciaburro, deputata cuneese di FdI.

Saluti di William Casoni, presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia e di Alessandro Ferrero, avvocato, presidente dell’Ordine degli avvocati di Cuneo.

Modera l’incontro la giornalista Nadia Muratore.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium