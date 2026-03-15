Referendum Giustizia: incontro del Comitato per il Si con Luca Palamara

Il Comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia, la Federazione provinciale di Fratelli d’Italia e il Comitato Camere Penali per il Sì promuovono un incontro sul tema del referendum per mercoledì 18 marzo alle ore 20,45 a Cuneo nella sala Falco della Provincia.
Interviene Luca Palamara, ex magistrato, ex presidente dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati), già membro togato del Csm (Consiglio Superiore della Magistratura).
Ne discutono: Antonio Gustapane, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese; Dora Bissoni, presidente del Comitato Camere Penali “Vittorio Chiusano” (sezione di Cuneo); il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama e Monica Ciaburro, deputata cuneese di FdI.
Saluti di William Casoni, presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia e di Alessandro Ferrero, avvocato, presidente dell’Ordine degli avvocati di Cuneo.
Modera l’incontro la giornalista Nadia Muratore.