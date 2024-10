3 metodi per recuperare uno spazio aggiuntivo in casa

Avere sempre più beni materiali ed esigenze, e sempre più spazi ristretti, fa sì che gli spazi abitativi risultino sempre più stretti. Tuttavia, in alcuni contesti, specie nelle grandi città come Milano, il mercato immobiliare è in continuo movimento e trovare una sistemazione che soddisfi a pieno le tue necessità non è affatto semplice. I prezzi tendono ad aumentare in maniera esponenziale e maggiore confort equivale a un affitto più alto da pagare. Per questo, sono sempre molte di più le persone che, anziché mettersi alla ricerca di nuove soluzioni immobiliari, stanno scoprendo le potenzialità del recupero dello spazio nelle loro case attuali. Cechiamo di capire come funziona questo processo e quali sono i 3 metodi più efficaci per recuperare uno spazio aggiuntivo in casa.

Primo step: riorganizza i tuoi spazi

Se hai intenzione di dare nuova vita ai tuoi spazi, non puoi esimerti dal riorganizzarli. Se, fino ad ora, non li hai sfruttati, è perché, molto probabilmente, li hai utilizzati come deposito. La mania di accumulare oggetti che non ti serviranno mai più, ma anche elettrodomestici rotti, dispositivi elettronici malfunzionanti, non fa altro che rubare dello spazio che potrebbe essere utilizzato per altri scopi. Un po’ di sano decluttering, dunque, è quel che ci serve per dare valore a ogni centimetro della tua abitazione. In un contesto come quello milanese, ad esempio, lo spazio è davvero prezioso e sarebbe un peccato sprecarlo per conservare l’impossibile. Adotta un approccio minimalista e mantieni solo ciò che davvero utilizzi. Di tutto il resto, potrai sbarazzartene, ma non gettandolo via e basta, ma ricorrendo a delle aziende che si occupano di liberarti del vecchio per fare spazio al nuovo. In particolare, devi cercare servizi di sgombero e smaltimento Milano, per trasformare gli spazi ridotti in abitazioni confortevoli e altamente personalizzate.

Secondo step: impara a sfruttare ogni angolo della casa

Molto spesso, tendiamo a non andare oltre la punta del nostro naso. Occupiamo tutti gli spazi a portata di mano della casa, non rendendoci conto di stare sprecando angoli che potrebbero essere molto utili. Nei piccoli appartamenti come quelli di Milano, è necessario, però, studiare tutte le opzioni possibili, come quella dello spazio verticale. Le altezze a disposizione, con un po’ di creatività, possono diventare elementi funzionali e non solo decorativi. Sarebbe un’ottima idea installare soppalchi o scaffalature modulari, che permetteranno di guadagnare metri preziosi. Un soppalco può trasformarsi in uno spazio polifunzionale, diventando una piccola area ufficio o una zona relax. Inoltre, più veloci e pratiche da montare, sono le mensole sospese, che permettono di riporre diversi oggetti, evitando di ingombrare il passaggio.

Terzo step: valuta l’utilizzo di arredi multifunzionali

Fortunatamente, l’evoluzione che il design ha attraversato nel corso degli anni ci ha permesso di poter sfruttare gli arredi multifunzionali, veri e propri eroi del salva-spazio. Mobili che, oltre a essere belli da vedere, sono anche molto utili, poiché hanno doppi utilizzi. Per esempio, il divano-letto ti consente di poter ospitare un amico all’ultimo minuto, pur non avendo una stanza interamente adibita per gli ospiti. Ma, altri arredi multifunzionali sono anche i letti a contenitore, perfetti per riporre ciò che non utilizziamo tutti i giorni, facendo spazio nell’armadio. Sono tutte soluzioni che cercano di venire incontro alle tue esigenze, senza farti rinunciare all’estetica della casa e, soprattutto, al tuo confort. Massimizzare ogni metro quadrato, senza dover cambiare casa, è fondamentale a Milano, dove il mercato immobiliare si evolve e muta in continuazione. Sgombera uno spazio già tuo, liberati del superfluo e abbraccia un approccio più organizzato e indirizzato allo sfruttamento di ogni singolo centimetro della casa che hai a disposizione.