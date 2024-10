Aste giudiziarie: come trovarle e come partecipare

In genere quando si pensa all’acquisto di un immobile si pensa quasi sempre alla classica compravendita da stipulare d’avanti al notaio dopo aver fatto ampie trattative sul prezzo. In realtà, questa non è l’unica via percorribile, ma ce ne sono altre, spesso anche molto interessanti, come ad esempio le aste immobiliari.

Queste ultime, in estrema sintesi, sono un mezzo attraverso cui viene effettuata la vendita forzata di un immobile, con l’obiettivo di cederlo al miglior offerente. Questo tipo di vendita, infatti, si verifica quando un privato o un’impresa si trovano in una situazione di insolvenza e non riescono a far fronte ai debiti contratti. Di conseguenza, l’immobile viene venduto all’asta in modo forzato per recuperare parte del credito dovuto ai creditori.

Le aste giudiziarie rappresentano un’opportunità per acquistare immobili a prezzi vantaggiosi, spesso con ribassi medi del 30% rispetto al valore di mercato.

Dove trovare le aste immobiliari?

Un metodo semplice per trovare le aste giudiziarie consiste nell’utilizzare app e siti web specializzati, come Aste Annunci, che raccolgono e organizzano in modo intuitivo tutti gli annunci disponibili.

Questi strumenti permettono di filtrare le aste per categoria, regione, provincia e altre preferenze, consentendo una ricerca mirata e personalizzata. Alcuni siti offrono anche la possibilità di visualizzare le aste direttamente su una mappa geografica, rendendo più facile individuare le opportunità più vicine o in specifiche aree di interesse.

Questi portali aggiornano regolarmente le informazioni, fornendo dettagli sulle modalità di partecipazione e sulle caratteristiche dei beni in vendita. In alternativa è possibile consultare direttamente il Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), la piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia su cui vengono pubblicati gli avvisi relativi a vendite legate a procedure esecutive, concorsuali e altri procedimenti previsti dalla legge.

Questo strumento ha lo scopo di centralizzare e rendere accessibili le informazioni sulle aste giudiziarie, garantendo trasparenza e facilità di consultazione per tutti gli interessati. L’accesso al portale è completamente gratuito e, per legge, tutti gli avvisi riguardanti le aste devono essere pubblicati su questa piattaforma.

Come partecipare ad un’asta giudiziaria

Sia le persone fisiche che quelle giuridiche, esclusi il debitore e i soggetti indicati nell’articolo 1471 del Codice Civile, possono partecipare a un’asta giudiziaria per acquistare un bene.

Le modalità di partecipazione variano a seconda del Tribunale competente, ma in generale è necessario presentare una domanda corretta e un deposito cauzionale entro i termini previsti nell’avviso di vendita. Per partecipare a un’asta telematica, è fondamentale disporre di una firma digitale per firmare l'offerta e di una casella PEC per inviarla.

L’offerta deve essere compilata utilizzando il Modulo Web ministeriale, assicurandosi che tutti i dati siano inseriti correttamente. Dopo aver completato la procedura, l’offerta telematica può essere scaricata tramite un link e una chiave di accesso o recuperata dal messaggio ricevuto via email dal portale ministeriale.

È inoltre richiesto il pagamento dell’imposta di bollo, tramite il sito pst.giustizia.it. Infine, l’offerta, completa di tutti i documenti richiesti (inclusa la ricevuta del bollo digitale in formato .xml), deve essere inviata in formato zip.p7m all'indirizzo PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it