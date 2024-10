Volley A2/F: la Bam Mondovì questa sera (20,30) va in cerca dei primi punti in Campionato. Puma a Cremona per affrontare il Casalmaggiore

Invertire la rotta! La BAM Mondovì questa sera (20,30) affronta il Volleyball Casalmaggiore con l’obiettivo di muovere una classifica ad oggi deficitaria. Un calendario poco generoso, infatti, ha costretto la formazione monregalese ad incontrare nelle prime due giornate formazioni di primissima fascia come Brescia e Macerata. Ne sono scaturite due sconfitte, entrambe per 3-0, che hanno relegato il Mondovì all’ultimo posto in classifica. Posizione che ovviamente non soddisfa squadra, società e tifosi.

Questa sera l’avversario è di tutto rispetto, ma probabilmente tecnicamente meno attrezzato rispetto le compagini affrontate negli impegni precedenti. La speranza di tornare dal Pala Radi di Cremona con un risultato positivo o comunque con un esito che faccia muovere la classifica sono legittime, anche se per nulla scontate. Il Casalmaggiore, è giusto sottolinearlo, dispone di un roster con buone individualità, a cominciare dal forte opposto colombiano Ivonee Montano Lucumi, già 45 punti per lei in questo avvio di stagione.

Oltre alla ex giocatrice del Perugia, spicca l’esperienza della palleggiatrice Giulia Pincerato e del libero Giorgia Faraone, in attesa poi di vedere all’opera la schiacciatrice croata Mika Grbavica, non ancora schierata dall’esperto tecnico Bruno Napolitano. Quella di Cremona, dunque, è una trasferta difficile, ma non impossibile. Le pumine sono chiamate a una prova d’orgoglio e soprattutto di continuità. Gli alti e bassi accusati nelle prime due uscite stagionali devono essere superate e anche con una certa fretta.

Anche per questo match Lancini e compagne saranno accompagnate dal calore degli Ultras Puma, altrettanto speranzosi di festeggiare per il primo risultato positivo delle rossoblù. Gli arbitri designati per questo incontro sono Simone Magnino (Perugia) e Antonio Testa (Padova). Come di consueto il match sarà visibile in diretta streaming sul sito internet VBTV previa registrazione. Al Pala Radi il fischio d’inizio è fissato per questo sabato alle 20,30.