Cinghiale assale e uccide un cacciatore di Mondovì nei boschi di Vicoforte

Gravissimo incidente a Vicoforte, dove un cacciatore è morto per le ferite riportate dopo essere stato assalito da un cinghiale durante una battuta di caccia nei boschi di Vicoforte, zona de "Le Acque", a ridosso del paese.

Si tratta di un pensionato 74enne residente in una frazione di Mondovì.

Il cacciatore era assieme ad un amico quando, per cause in fase di accertamento, è stato improvvisamente aggredito dall'animale, forse spaventato dagli spari. E' stato l'altro cacciatore a dare l'allarme.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i carabinieri, che stanno ricostruendo l'accaduto e ascoltando l'amico del 74enne deceduto.

Notizia in aggiornamento