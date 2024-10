Si aggrava il bilancio dell'incidente in frazione Ronchi a Cuneo: deceduto un ragazzo di 21 anni

AGGIORNAMENTO: è purtroppo deceduto uno dei feriti nel violento incidente che si è verificato attorno alle 12.15 alle porte di Cuneo, in frazione Ronchi, all'altezza del vivaio Provini sulla strada statale 20, al km 67.

Si tratta di Federico Merlo, classe 2003, di Centallo. Il ragazzo era a bordo di un'Audi A2 che si è scontrata con una Opel Corsa che procedeva in direzione opposta. Entrambe le vetture sono carambolate fuori strada. L'Audi è purtroppo finita contro un muretto di cemento.

A nulla sono valsi i lunghi tentativi di rianimare il ragazzo, le cui condizioni sono apparse subito disperate. E' infatti deceduto prima del trasporto in ospedale.

Ferito anche il conducente dell'altra vettura: si tratta di un ragazzo del 1995, portato al Santa Croce in codice verde, per cui in condizioni non gravi.

Davvero affranto il primo cittadino di CentalloGiuseppe Chiavassa, che conosce bene la famiglia del 21enne, coetaneo e amico dei suoi figli, con cui avevano giocato a calcio nella squadra del paese. Un dolore immenso per la comunità centallese, ancora incredula per quanto accaduto. Figlio di un'insegnante e di un ferroviere, Walter Merlo, da qualche tempo Federico aveva iniziato a lavorare per RFI, seguendo le orme del papà. Il ragazzo lascia anche due fratelli più piccoli.

La strada è stata riaperta dopo oltre due ore di intervento e messa in sicurezza. La Polizia locale di Cuneo, intervenuta sul posto, evidenzia, tramite il comandante Davide Bernardi, come ci siano ancora diversi aspetti da chiarire e accertamenti da fare per stabilire con precisione la dinamica del tragico schianto.

****

Incidente stradale sulla statale 20, al km 67 in località Ronchi, frazione di Cuneo, all'altezza del vivaio Provini verso Centallo. A scontrarsi due vetture, per cause in corso di accertamento. Il fatto è accaduto attorno alle 12.15.

Una delle due auto è finita in modo violento contro un muretto, mentre l'altra dentro il fossato. Il conducente è in gravi condizioni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco con la prima partenza di Cuneo e la polizia municipale.

La strada è chiusa dalla rotonda dello stabilimento della Michelin per consentire le operazioni di soccorso e pulizia della carreggiata.