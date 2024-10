Calcio femminile: Freedom FC Women a caccia di conferme, al Paschiero arriva il Cesena

Esame di maturità. Terza in classifica dopo un grande inizio di stagione, la Freedom FC Women cerca ulteriori conferme del proprio status alla prima sosta di questo campionato: le biancoblu di mister Michele Ardito riceveranno il Cesena nella settima giornata di Serie B, prima della pausa per le Nazionali.

Test importante, fra le mura amiche del Paschiero”, per la compagine cuneese, agganciata alle prime due della classe (Parma e Ternana, ancora a punteggio pieno) e che ambisce a rimanere nel gruppo di testa il più a lungo possibile: espugnata Lumezzane con una prova di qualità, forza e, anche, consapevolezza, Martin e compagne vogliono proseguire su una rotta che sembra quella giusta per essere protagoniste e crescere ancora.

“I risultati finora ci hanno accompagnato, stiamo lavorando di volta in volta, di partita in partita, da squadra strutturata e ben costruita: ci siamo preparate e le ragazze sono concentrate in vista dell'appuntamento con il Cesena” ha sottolineato la Team Manager Luisa Giraudo.

Fra le fila piemontesi torna a disposizione, dopo il turno di squalifica, proprio capitan Martin, mentre non saranno dell'incontro le acciaccate Falloni, Poli e Diaz Ferrer, quest'ultima alle prese con una lieve distorsione alla caviglia. Tre le ex bianconere: Paola Cuciniello, ora vicecapitano alla Freedom, Sara Tamborini, capocannoniere di squadra con 4 centri già realizzati, e Silvia Zanni

L'AVVERSARIA – Il Cesena, dopo l'ottimo quarto posto nello scorso campionato, ha confermato in panchina mister Alain Conte. La rosa, già competitiva, è stata rinforzata con ben 12 innesti, fra cui spiccano gli arrivi dell'attaccante ex Milan Greta Di Luzio, la centrocampista bulgara ex Res ed Orobica Lora Petrova e la centrocampista statunitense ex Pomigliana Aryana Harvey; fra le conferme, ricordiamo capitan Elena Casadei, Karen Mak e Chirine Lamti. Nelle prime sei gare della Serie B 25 il Cesena ha totalizzato 9 punti, frutto di 3 vittorie e altrettante sconfitte: nell'ultimo match disputato, le bianconere hanno superato 3-0 la Vis Mediterranea grazie alla rete di Tironi ed alla doppietta di Di Luzio.

Freedom FC Women-Cesena sarà diretta dal sig. Guglielmo Noce della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Andrea Minopoli di Napoli e Davide Adinolfi di Salerno. Fischio d'inizio oggi, domenica 20 ottobre, alle ore 15: apertura biglietteria del “Paschiero” alle 14.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA SETTIMA GIORNATA (Domenica 20 ottobre ore 15)

Genoa-Ternana (ore 12)

Vis Mediterranea-Bologna (ore 14.30)

Freedom-Cesena

Orobica Bergamo-Res Women

Parma-Lumezzane

San Marino Academy-H&D Chievo

Hellas Verona-Pavia Academy

Arezzo-Brescia (ore 15.30)

CLASSIFICA Parma 18, Ternana 18, Freedom FC Women 15, Genoa 15, Bologna 12, Arezzo 10, Cesena 9, Lumezzane 7, San Marino Academy 7, Orobica Bergamo 7, Res Women 6, Chievo 6, Verona 4, Pavia Academy 4, Brescia 3, Vis Mediterranea 0