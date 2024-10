Volley A2M. Cuneo-Porto Viro 3-1, Battocchio: "Allik sta crescendo, Brignach ok. Il pubblico? Immenso" [VIDEO]

Tutto l'ambiente sperava in questa vittoria, ma per Matteo Battocchio riuscire a piegare quella che è stata a sua ex squadra un paio di stagioni fa significava davvero molto. L'anno scorso aveva dovuto ingoiare solo bocconi amari contro Porto Viro: lui si era sempre complimentato a denti stretti per il bel gioco espresso dai ragazzi di Daniele Morato.

Ora ce l'ha fatta ad avere la meglio sui veneti ed i complimenti per gli avversari rimangono: "Grandissima vittoria, contro una grandissima squadra. Il loro allenatore li sta facendo giocare veramente bene, si è visto anche oggi. Il nostro muro-difesa del terzo e quarto set è stato il migliore della stagione".

L'importanza della panchina secondo il coach "Brignach ha fatto una partita importante, Compagnoni altrettanto. E poi tanti tocchi a muro. Dobbiamo ancora farci per bene gli anticorpi alla frustrazione, ma ci stiamo lavorando".

Cosa ha fatto la differenza secondo Battocchio? "I giocatori. Eravamo alle corde e li abbiamo ripresi, quindi solo tanti complimenti a loro. Ad un certo punto ho detto loro che era il caso di mettere ognuno del proprio. Credo si sia visto".

L'eroe di giornata è stato Allik: "Sta crescendo, anche se convive con un piccolo problema fisico in via di risoluzione. Non è ancora l'Allik che vedremo tra un po'".

E poi il pubblico di Cuneo: "Immenso. Voglio ringraziare davvero tutti, ci hanno aiutato tantissimo. Grazie, ma ricordatevi di noi così anche quando faremo più fatica: noi saremo gli stessi, sempre quelli che ci mettono l'anima fino alla fine"