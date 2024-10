Volley maschile A3: Savigliano in casa del Negrini CTE Acqui Terme per un debutto “di fuoco"

Un derby mai banale per aprire con il proverbiale botto la nuova stagione. Sarà subito una trasferta per cuori forti a far scattare l’annata 2024/25 del Monge-Gerbaudo Savigliano, la quarta consecutiva nel Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

A dare il benvenuto ai ragazzi del nuovo coach Michele Bulleri saranno, infatti, i cugini del Negrini CTE Acqui Terme, che attendono i biancoblu alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Valenza.

L’avversario. Un rivale quasi storico, ma ricco di novità. Il Pallavolo La Bollente fa sul serio in questo 2024/25, come confermato da una campagna di rafforzamento da vero top club di categoria. La prima novità estiva ha riguardato la panchina, affidata in questa stagione a Michele Totire, esperto tecnico barese che vanta un lunghissimo curriculum in Serie A, oltre ad aver guidato alcune nazionali giovanili azzurre. Le altre riguardano invece il campo, dove, al fianco di alcune conferme di spessore, sono arrivati giocatori di assoluta affidabilità. Tra questi, anche un lusso per la categoria, molto noto in provincia di Cuneo: lo schiacciatore Iacopo Botto, classe 1987 che coach Totire conosce bene e che ha all’attivo un’esperienza lunghissima tra massima serie e Serie A2. Questo sarà addirittura l’anno del suo debutto in Serie A3, dopo un triennio vissuto da capitano in Serie A2 a Cuneo, squadra con cui aveva esordito in Superlega. Con lui, a completare il reparto di schiacciatori (oltre al confermato Alessandro Graziani e al giovane Garra) è arrivato anche Michal Petras, lo scorso anno a Pordenone in A2. Insomma, una compagine ambiziosa, nonostante lo scorso fosse il suo primo anno in Serie A3, chiuso subito in chiave playoff.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Proprio i playoff sono il sogno di Savigliano, che nelle ultime due stagioni ha centrato il bersaglio grosso, mantenendo sempre un rendimento di alto livello. I saviglianesi sono reduci da due mesi ad alti ritmi, conditi da tanti allenamenti congiunti, utili a mettere benzina nelle gambe e, soprattutto, a rodare gli ingranaggi. Ma sono stati impegni funzionali anche al desiderio di coach Bulleri di conoscere più da vicino il roster a disposizione.

“Puntiamo sul fattore continuità”. Proprio il tecnico biancoblu inquadra così la sfida di Valenza: “Il pre-campionato è andato secondo quanto programmato. È stato molto lungo, in parte perché abbiamo ricevuto tardi indicazioni sulla formula del campionato e in parte perché comunque servivano settimane per conoscerci bene. I risultati degli allenamenti congiunti, indubbiamente buoni, lasciano il tempo che trovano in questa fase. Mi hanno interessato soprattutto le prestazioni e l’atteggiamento, comunque positivi. Ora, debutteremo contro una società che ha cambiato mentalità in estate e che sta provando a strutturarsi a livello di staff e dirigenziale, ma anche a livello tecnico. Oggi hanno un roster di professionisti, con due schiacciatori che erano tra i migliori di Serie A2 e un palleggiatore che è stato la vera sorpresa della scorsa annata nella seconda serie. Hanno ambizioni da primato, leggermente diverse dalle nostre, ma noi dovremo essere bravi a far emergere altri fattori, già emersi nelle scorse stagioni, come la coesione del gruppo e il giusto atteggiamento in campo. Sono fattori che ci possono consentire di alzare l’asticella, ma sono “soggettivi”, quindi dobbiamo darci del tempo per valorizzarli, lavorando di settimana in settimana. Il girone è tosto e con appena 10 compagini; noi siamo una delle sole due squadre ad avere giocatori semi-professionisti, ma abbiamo anche un gruppo con 11 confermati rispetto allo scorso anno. Dovremo fare forza su questo aspetto, soprattutto in questa prima fase”.

I precedenti. Sono solo due i precedenti fin qui, ma entrambi di livello. Se quest’anno il calendario ha regalato il debutto con derby alle due compagini piemontesi, la scorsa stagione, invece, le mise di fronte all’ultima giornata. Ne nacquero due sfide delicatissime: la prima mise in palio l’ultimo posto per la final-eight della Del Monte Coppa Italia; la seconda, invece, decretò i piazzamenti per i playoff. In entrambi i casi, a sorridere furono gli allora ragazzi di Simeon, vittoriosi 3-1 a Valenza e poi 3-0 sul campo amico del PalaSanGiorgio.

Corri ad abbonarti! In attesa del debutto casalingo, previsto per sabato 26 ottobre alle 18.30 contro Mantova, continua la campagna abbonamenti per poter assistere a tutte le gare al PalaSanGiorgio del Monge-Gerbaudo Savigliano nella stagione 2024/25. Per la nuova annata, la società ha introdotto l’abbonamento “Gold” socio sostenitore, che garantisce l’accesso a tutte le partite casalinghe della regular season di Serie A3 Credem Banca e alle eventuali sfide di Coppa Italia e dei playoff. Il costo è di 120 euro e alla sottoscrizione tutti i “sostenitori” verranno omaggiati con una sciarpa, rigorosamente a tinte biancoblu. In alternativa, continuano ad essere previste le altre tipologie di abbonamento: la tariffa intera, al costo di 80 euro, e quella “Family”, a 55 euro, rivolta ai tesserati e ai loro famigliari. Come abbonarsi? I tifosi possono sottoscrivere l’abbonamento presso la Ferramenta CI Erre, in Via Novellis 62 a Savigliano.