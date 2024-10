Calcio, serie D: a siglare la vittoria del Bra sull'Oltrepo' i due gol di bomber Costantino

Cantando il ritornello rivisitato "Amarsi ancora", giocatori e staff abbracciati, sotto il "caldissimo" settore del tifo organizzato Bra Front, dondolando e un po' con gli occhi lucidi. Pensando a quanto fatto fin qui, ai sacrifici e al lavoro, a chi sostiene i colori giallorossi da vicino, da lontano e anche da "molto lontano", ma pur essendo "molto vicino". E pensando a quanta strada è ancora da percorrere. Ecco la "cartolina" di Bra-Oltrepo' 4-1, l'anticipo della nona giornata di andata e andato in scena ieri pomeriggio all'Attilio Bravi. Nella "cartolina", il doppio "francobollo" di bomber Dennis Costantino, la "dedica stilosa" di Matteo Pautassi e l'autografo di Davide Aloia. Ma poi, l'ennesima prova corale in fase di possesso e di non possesso, contro un Oltrepo' che si è dimostrato un avversario in netta crescita, di valore e con ragazzi interessanti. Il 4-1 sospinge il Bra ancor più in vetta, a quota 22 punti. Andiamo in cronaca.



[Dennis Costantino - foto: Andrea Lusso]