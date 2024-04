Italian Wine Brands dà l'addio a Valle Talloria per le attività Giordano Vini?

Nell’attesa di conoscere tempi e contorni dell’operazione, suona come un addio al territorio che ha visto nascere e crescere Giordano Vini quello appena comunicato da Italian Wine Brands Spa, gruppo vinicolo cui, come noto, fanno capo da alcuni anni le attività della storica cantina di Valle Talloria a Diano d'Alba.

Con una nota la società ha reso infatti noto che "le controllate del Gruppo, Giordano Vini S.p.A. e IWB Italia S.p.A., hanno comunicato in data odierna alle organizzazioni sindacali la decisione di riorganizzare le attività di teleselling e produttive della sede di Valle Talloria di Diano d’Alba, in capo rispettivamente a Giordano Vini S.p.A. ed a IWB Italia S.p.A., per ottimizzare la produttività e riadattare le rispettive strutture alle mutate condizioni di mercato".

In riferimento alle attività di teleselling, si aggiunge, "la riorganizzazione si rende necessaria a seguito del cambiamento delle modalità di acquisto dei clienti, sempre più orientate verso l'on-line, a scapito delle vendite telefoniche".

"Giordano Vini S.p.A. – si spiega ancora – ha da tempo sviluppato la parte digitale del proprio business, mentre le vendite telefoniche hanno subito un progressivo e inarrestabile ridimensionamento, che rende economicamente non più sostenibile il mantenimento di un’organizzazione interna a ciò dedicata che, come tale, va pertanto dismessa: scelta che si palesa ancora più necessaria e strategica considerando la migliore efficienza, in tale area, del modello di outsourcing che, già implementato da anni da parte di Giordano Vini S.p.A., verrà ulteriormente perseguito".

"Dal punto di vista della produzione, il gruppo IWB è cresciuto in maniera consistente negli ultimi anni, sia organicamente che per acquisizioni. Queste ultime, in particolare, hanno portato in dote al gruppo un importante sito, quello di IWB Italia di Calmasino di Bardolino (Verona), presso il quale, per oggettivi motivi di razionalizzazione e, a tendere, diminuzione dei costi di produzione nonché di efficientamento delle attività produttive (e di quelle ovviamente ad esse correlate), si è deciso di concentrare la produzione piemontese, disponendo al contempo il conseguente trasferimento del personale di produzione di IWB Italia oggi operativo presso Valle Talloria di Diano D’Alba presso il menzionato sito veneto".

"Il gruppo IWB, assieme alle organizzazioni sindacali, studierà forme di supporto in favore delle persone interessate da questa riorganizzazione", si conclude la nota.

Proprio lo scorso gennaio, in merito, si erano mobilitate le sigle di settore di Cgil, Cisl e Uil, evidenziando il mancato raggiungimento di un accordo per 38 lavoratori (leggi qui).

Già in mattinata il nostro giornale ha cercato contatti con l’azienda per meglio delineare i dettagli della riorganizzazione qui annunciata. Sarà nostra cura aggiornare i lettori in proposito.