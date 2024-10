Macchinista accusa un malore prima della partenza da Fossano: cancellato il treno per Torino

Treno cancellato sulla Fossano-Torino questa mattina, lunedì 21 ottobre. ll regionale 3114 che sarebbe dovuto partire alle 6,44 - molto frequentato dai pendolari che devono raggiungere Torino Lingotto e Torino Porta Nuova - non è partito a causa di un malore accusato dal macchinista.

Stando a quanto si apprende da fonti vicine a Rfi e Trenitalia l’uomo poco prima della partenza del treno si sarebbe sentito male. I viaggiatori sono stati serviti dal treno successivo, il 3206, partito da Fossano 10 minuti dopo e si è scelto per la cancellazione del convoglio ferroviario diretto a Torino. Come spiegato dalle ferrovie la cancellazione è stata valutata per evitare ulteriori accumuli di ritardi e ripercussioni sui treni successivi.