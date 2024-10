Scontro tra due auto nella serata di ieri sulla SP 32 a Ceretto Langhe

Uno scontro tra due auto è avvenuto ieri sera, domenica 20 ottobre intorno alle 22,40, sulla SP 32 nel comune di Ceretto Langhe. Il luogo del sinistro è il tratto di strada che dalla rotonda del bivio con Albaretto della Torre porta a Località Pedaggera.

Non sono ancora chiare al momento le cause che hanno portato i due mezzi ad impattare, per altro in modo abbastanza violento.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Alba che sono intervenuti per la messa in sicurezza di mezzi e strada, anche il personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure alle persone coinvolte e successivamente al trasferimento in ospedale.

Non si conoscono al momento le loro esatte condizioni. Intervenute anche le forze dell'ordine.