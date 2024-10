Cortesia e qualità a Bra all’Emporio Ricambi Rossi

L’apertura della nuova filiale a Bra di Emporio Rossi per la distribuzione di ricambi per camion e auto, è stata accolta in tutta la regione con molta simpatia anche per la qualità dell’offerta e per l’esperienza del personale.

Una filiale che ha, probabilmente, aumentato la volontà di Telos Gs, leader in mezza alta Italia nei ricambi d’auto, di proporre e mettere in atto l’acquisizione della maggioranza di Emporio Rossi, assoluta nel triveneto ma con altre filiali anche in Slovenia e Croazia, oltre che a Imola, diventando così, dal prossimo primo gennaio, Telos spa, una unica realtà del settore dove almeno in una decina di regioni sarà leader assoluta con ben 45 filiali, 500 collaboratori, in un settore sempre più importante. Emporio Rossi intanto aprirà una filiale a Genova.