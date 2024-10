La nostra azienda di Sgomberi Milano La Madonnina Group si occupa di:

● Sgomberi, sgombero appartamenti, cantine, solai, uffici e altre attività commerciali

● Smaltimento rifiuti

● Noleggio furgone con conducente

● Noleggio autoscale per traslochi

● Valutazioni di beni usati (modernariato e antiquariato)

● Traslochi nazionali

Non sai più dove mettere gli scatoloni pieni di cianfrusaglie?

Sempre più persone lo fanno, è normale. Abbiamo cose lasciate in giro e vogliamo mettere in ordine così procediamo raccogliendo tutto in scatole che abbandoniamo e accumuliamo in parti della casa che possono essere stanze oppure cantine. Alla fine, riempiamo una stanza di scatole rendendola inutilizzabile.

Richiedi un preventivo gratuito per Sgomberi-x interveniamo in tempi brevi e a prezzi bassi.

Come scegliere la giusta azienda di sgomberi a Milano

Sgomberare appartamenti a-x può rivelarsi un’operazione complicata da svolgere in autonomia, per questo sempre più persone decidono di rivolgersi a ditte specializzate.

Ma a chi delegare tutte le operazioni nel miglior modo possibile, sia economicamente che nel rispetto delle norme? E come individuare la giusta azienda tra le tante presenti online?

Molti credono di poter gestire autonomamente tutte le operazioni di sgomberi , ma nonostante possa sembrare semplice, in realtà non lo è affatto.

Nello specifico, volendo procedere per conto proprio, bisognerà quindi occuparsi di:

● Noleggiare un furgone idoneo

● Provvedere effettuare le pratiche comunali per l’occupazione del suolo pubblico col giusto anticipo e procedere al posizionamento della cartellonistica (divieti di sosta, sorpasso ostacolo, passaggio pedonale protetto)

● Trovare una discarica economica e strategicamente più congeniale alla zona di appartenenza dell’immobile.

● Acquistare sacchi di diversi colori per dividere meglio i rifiuti presenti in casa, per far sì di risparmiare costi di smaltimento (plastica, vetro, carta, ingombrante vario)

● Organizza una squadra di lavoro per svolgere l’attività di smontaggio, carico, trasporto e scarico dei mobili

● Comunicare il giorno d’intervento ai condomini con qualche giorno d’anticipo

● Imballare bene l’ascensore o il monta carichi oltre che le parti comuni, per evitare possibili discussioni e/o danni.

Se non avessi né tempo, né voglia di gestire tutte queste operazioni, allora qual è la soluzione ideale? Rivolgersi ad un’impresa che possa garantire tutto questo a un giusto costo.

Inoltre, non dimentichiamoci, che le aziende che operano nel settore sgomberi e traslochi, sono in grado di scontare il materiale presente nelle case, avviando dunque un processo di riciclo a tutela sia dell’ambiente, sia del portafogli.

Sgomberi Milano prezzi

Sei in cerca di risposte per sapere quanto pagare per gli sgomberi a-x?

Non preoccuparti, in questo articolo ti daremo tutte le informazioni che cerchi, ma considera che quando si tratta di sgombero appartamenti a Milano, le variabili possono essere molteplici ed influiscono nel conteggio del costo.

Certo, una linea di massima è bene conoscerla per non trovarsi a dover scegliere senza sapere.

Per scoprire tutti i dettagli, continua a leggere l’articolo che ti mostrerà un grafico dal quale poter fare le giuste considerazioni…

Quanto costa sgomberare un appartamento a Milano

Gli importi sottoindicati si riferiscono ad appartamenti con usato rivendibile.

Sgombero appartamento mq 40 da € 350,00 Sgombero appartamento mq 50 da € 450,00 Sgombero appartamento mq 60 da € 550,00 Sgombero appartamento mq 70 da € 650,00 Sgombero appartamento mq 80 da € 750,00 Sgombero appartamento mq 90 da € 850,00 Sgombero appartamento mq 100 da € 1000,00 Sgombero appartamento mq 130 da € 1300,00 Sgombero appartamento mq 200 da € 1900,00 Sgombero cameretta da € 150,00 Sgombero camera da letto da € 150,00 Sgombero cucina da € 200,00 Sgombero monolocale da € 250,00 Sgombero bilocale da € 380,00 Sgombero trilocale da € 480,00 Sgombero sala da € 200,00 Sgomberi solai da € 250,00 Sgomberi sottotetti da € 250,00 Sgombero cantina da € 200,00 Sgombero box da € 250,00 Sgomberi negozi da € 500,00 Sgombero capannoni prezzo da stabilire Sgombero ville da € 600,00 Sgombero cascina da € 500,00 Sgombero uffici da € 300,00

Sgomberi Gratis a Milano

Avrai sentito spesso parlare di sgomberi gratis-x, esistono sul serio? In questo paragrafo vi spiegheremo nel dettaglio quando è possibile che lo sgombero possa essere svolto gratis e quando invece no.

Non tutti sanno, che le aziende di sgomberi più strutturate, sono anche le più economiche e sicure, perché sono organizzate per riciclare materiali da rimettere sul mercato, avendo dei magazzini che ne consentano sia lo stoccaggio, che il restauro e la rimessa in vendita.

Questo, consente a chi chiede questo servizio di sgombero o trasloco a-x, di risparmiare sul costo del preventivo e, all’azienda appaltatrice, di risparmiare sul costo dello smaltimento.

Un doppio guadagno, che serve anche a rispettare e preservare il nostro pianeta, mai come oggi bisognoso del nostro supporto.

In base ai beni da sgomberare che possono avere ancora vita, e quindi essere di interesse per l’azienda di sgomberi, di solito si può procedere per due strade diverse: La valutazione Unitaria e la Valutazione Forfettaria.

Sgomberi Milano - Valutazione unitaria e valutazione forfettaria

In molti pensano di aver in casa mobili che possano avere un valore antiquariale, ma chiariamo meglio questo punto. Quando un mobile, un oggetto o un quadro, può essere considerato antico e quindi ricevere una valutazione per acquisto? Un mobile si intende antico dalla prima metà dell’ottocento in giù, ma il mercato dell’arte, in costante mutamento, oggi è in forte crescita anche nel modernariato, interessando dunque anche beni degli anni ’50, ’60 , ’70.

Se pensi di avere mobili con queste caratteristiche, inviaci le foto dal nostro form contatti o a valutazioni@lamadonninasnc.it, riceverai una risposta in merito in massimo 24h.

E se invece non lo fosse, che valore avrebbe? Può considerarsi comunque oggetto di sconto?

La risposta è sì! Nel caso si necessiti di sgomberare oggetti o mobili “commerciali”, quest’ultimi, verranno quotati con una valutazione forfettaria in sede di sopralluogo per sgombero e/o trasloco. Siccome si tratta di beni di valore medio basso, la valutazione forfettaria, consente di scontare in parte il lavoro di sgombero e/o trasloco, ma non può essere considerata singolarmente come nel caso di beni d’antiquariato o di modernariato, dove invece, il loro valore può portare ad una valutazione Singola, indipendente da attività di sgombero trasloco.

Con noi di La Madonnina Group, ti basterà inviarci delle foto per ricevere un primo riscontro in merito e, avere già un preventivo di massima.

Richiedi il preventivo gratuito di Sgomberi.

Per richiedere il preventivo gratuito di Sgomberi-x chiama l’info line 0248911533 e spiegaci di cosa hai bisogno così da prenotare l’incontro con un nostro tecnico che ti farà il preventivo gratuito.

Possiamo anche farti un preventivo di massima basterà inviarci alcune foto all’indirizzo mail info@lamadonninasnc.it o su WhatsApp al numero 3319288272 indicando l’indirizzo e il piano di ubicazione, infine, la presenza o meno di un cortile interno che offra la possibilità di sostare coi nostri mezzi.

Inoltre, puoi compilare il nostro modulo qui nel sito così da fissare insieme il giorno ideale e definire i costi e i tempi e le modalità di sgombero.

Ecco perché le persone ci scelgono per gli sgomberi

I nostri lavori sono tutti coperti da assicurazione.

Il personale è qualificato e formato da “Aequor Sicurezza”, attrezzato con dispositivi a norma di legge e moderni ed efficienti.

Facciamo i preventivi più vantaggiosi ed economici sul mercato con la nostra qualità che ci contraddistingue e rimane inalterata.

Disponiamo di un ampio parco mezzi, idoneo a qualsiasi tipo di sgombero di piccola e grande entità, adatto ad ogni trasporto.

Abbiamo tutta la documentazione necessaria per lo smaltimento come la Licenza per il trasporto per conto terzi e il Formulario rifiuti, infine, l’Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Ci occupiamo di sgomberi appartamenti e servizio di sgomberi. Inoltre, ci occupiamo anche di sgomberi uffici oppure sgomberi magazzini e anche di sgomberi negozi. Siamo disponibili per sgomberi monolocale e sgomberi bilocale, infatti, effettuiamo operazioni di svuota cantine e svuota box.

Puoi contattarci anche per operazioni di:

● Traslochi Milano

● Noleggio Autoscale Milano

Operiamo anche nei comuni limitrofi

Operiamo anche nelle aree limitrofe a Milano:

