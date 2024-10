A Cuneo il primo campo base urbano di Montagnaterapia

Mercoledi 30 ottobre, dalle ore 14.30, presso il parco “La Pinetina” di Cuneo (via vecchia di Borgo San Dalmazzo, angolo via Riberi) sarà inaugurato il primo campo base urbano di Montagnaterapia, con il montaggio di una Yurta, nell'ambito di un progetto che contempla la collaborazione dell'ASL CN1 e in particolare il Centro Diurno di Cuneo (Dipartimento di Salute Mentale) di cui è responsabile Andrea Barbieri.