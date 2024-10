Alba, sabato 26 ottobre divieto di sosta temporanei in via Toti, via Diaz e nella zona di corso Enotria

Sabato 26 ottobre, dalle ore 12 alle 17, è chiusa al transito veicolare via Enrico Toti ed è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Diaz negli spazi di parcheggio blu antistante l’uscita di sicurezza dello Sferisterio Mermet per consentire lo svolgimento della finale di pallapugno di serie A.

Nella stessa giornata è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 18 alle 24, nel parcheggio a lato del parco Vera Martini Silvano, e negli stalli in corso Enotria 6. Sono esclusi dal divieto i mezzi appartenenti all’Associazione Carabinieri Nucleo Provinciale di Cuneo e i mezzi utilizzati in occasione del concerto della “Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia” che si terrà lo stesso giorno alle ore 21 nella chiesa di San Domenico.