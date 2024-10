Le aziende del territorio al convegno dell’Asl Cn2 per la sicurezza sul lavoro

Grande affluenza di pubblico, tra cui i rappresentati delle maggiori aziende e associazioni di categoria del territorio, all’evento “Salute e sicurezza sul lavoro nell’ASL CN2”, organizzato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) in occasione della Settimana Europea della Sicurezza sul Lavoro.

L’incontro, svoltosi nella giornata di ieri presso l’Aula Formazione della Banca d’Alba, ha fatto il punto sull’importanza di riuscire a sviluppare una adeguata cultura della prevenzione, al fine di poter promuovere ambienti di lavoro sicuri e migliorare il benessere e la qualità di vita dei lavoratori.

Aperto dai saluti istituzionali di Alberto Gatto (sindaco di Alba), di Giovanni Fogliato (sindaco di Bra e presidente della Rappresentanza dei Sindaci ASL CN2) e di Antonello Borlengo (membro del Comitato Esecutivo di Banca d’Alba, che ha ospitato l’evento), il convegno ha visto gli interventi introduttivi di Paola Malvasio (commissario ASL CN2) e Pietro Maimone (direttore del Dipartimento di Prevenzione), che hanno ceduto poi la parola a Giuseppe Calabretta (direttore SPreSAL) per la conduzione dei lavori. Durante l’evento si sono susseguiti molteplici ospiti e relatori, che hanno potuto testimoniare, ognuno per la propria specificità professionale, l’importanza dell’attuare una corretta politica preventiva in azienda, al fine di evitare pericoli ed incidenti nei luoghi di lavoro.

“Siamo convinti che la sinergia con il territorio potrà contribuire molto a migliorare la sicurezza dei lavoratori e, attraverso questa, anche la qualità del lavoro stesso” ha sottolineato il dottor Giuseppe Calabretta, direttore SPreSAL dell’ASL CN2. “Con questo incontro abbiamo voluto offrire un’occasione di condivisione e di confronto, nel comune intento di lavorare insieme per un approccio globalmente orientato alla prevenzione nei luoghi di lavoro. La promozione della salute nei luoghi di lavoro non solo si traduce in un aumento dell'aspettativa di vita e in un miglioramento della qualità della vita stessa ma, riducendo la prevalenza delle malattie, svolge un ruolo cruciale nel mantenere la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”.

Significative anche le parole del dottor Pietro Maimone, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2: “Nei miei tanti anni di impegno a servizio della prevenzione e della sicurezza sono sempre stato convinto, e ancor oggi sostengo questa idea, che solo una corretta e ben programmata attività di prevenzione possa mitigare, prima ancora dell’impegno repressivo o punitivo, l’impatto di malattie e incidenti sulla sanità pubblica. In quest’ottica, invito le aziende a considerare l’ASL e il suo SPreSAL come interlocutori di fiducia, con cui confrontarsi liberamente per attuare opportuni interventi di prevenzione nella progettazione e nello svolgimento della propria attività lavorativa”.

La mattinata si è conclusa con una proficua tavola rotonda, durante la quale gli stakeholder presenti hanno potuto confrontarsi insieme ai dirigenti e ai tecnici dello SPreSAL, condividendo osservazioni sulle tematiche approfondite durante l’evento.