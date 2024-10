Peste suina: due nuove positività in Piemonte e Liguria, 1693 il totale dei casi positivi

Dopo tre settimane di tregua, due nuovi casi positivi di peste suina africana sono stati individuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in Piemonte e in Liguria che portano il totale dei positivi sui cinghiali complessivamente a 1.693, di cui 1.029 in Liguria e 664 in Piemonte.

Fermi a otto, invece, i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria la nuova positività sui cinghiali è stata rilevata in provincia di Savona, ad Albenga (primo caso). In Piemonte il nuovo caso positivo è stato riscontrato in provincia di Asti a Castel Rocchero (quinto caso).

Con il caso di Albenga cresce a 164 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.