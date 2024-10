Nuove energie per la grande squadra Mondovì Volley

Per la società monregalese è iniziata una stagione ricca di novità, ma con la stessa voglia di lavorare a fianco delle giovani atlete, valorizzando il territorio con tanto entusiasmo.

Durante ogni gara, che sia di Serie A2 o del settore giovanile, scende in campo un team preparato, che in settimana si è allenato, per prepararsi al meglio alla sfida.

Se praticamente ogni giorno, centinaia di bambine e ragazze possono disputare il campionato, è perché dietro c’è un’altra squadra, che gestisce tutto dietro le quinte, ma che è indispensabile per una società sportiva.

“Dobbiamo fare squadra, per portare l’eccellenza nella nostra società ad ogni livello. Con i nuovi ingressi stiamo dando energia nuova al processo di miglioramento. Si può già toccare con mano quanto sia utile avere nuove persone in squadra.” - dichiara Pier Domenico Ravera, Direttore Generale rossoblu - “Sono decine e decine i volontari che ogni giorno regalano il loro tempo al Mondovì Volley a loro va il sentito grazie di tutta la società. Ci sono persone che collaborano con noi da anni, portando competenza, professionalità ed esperienza e poi ci sono nuove figure, che sono entrate nel nostro team di recente, portando una sferzata di novità e di idee e credo sia importante presentarle.”

Valentina Mellano ed Ettore Giusta si occupano di supportare il Presidente Mario Bovetti nella gestione dei partners che verranno sempre di più coinvolti nella vita della società sportiva. È importante alimentare il networking tra loro in modo che possano beneficiare di tutto l' entourage. La saletta hospitality del Palamanera è il primo segno tangibile delle loro iniziative.

Barbara Garbolino ha il difficile compito di diventare il braccio destro della Vicepresidente Iaia Boetti. Il settore giovanile è in forte crescita su tutti i fronti e come tale va opportunamente gestito garantendo alle atlete ed allo staff il supporto che una società di alto livello deve dare. Barbara è già molto attiva su tutti i gruppi ed è già possibile vederne il beneficio.

Alessandra Oderda si occupa della gestione di tutto l’abbigliamento sportivo. Con il supporto di Barbara Garbolino, Alessandra sta vestendo lo staff e tutte le pumine, partendo dalla Serie A fino alle ragazze della U12. Un compito non facile considerando il numero elevato di tesserati ed il continuo volersi innovare su un abbigliamento sempre più tecnico ma che soddisfi anche i più esigenti dal punto di vista estetico.

Barbara Roberi si dedicata alla gestione dei trasporti sul settore giovanile. Questo servizio permette a molte atlete di tutta la provincia di Cuneo di alimentare i propri sogni sportivi all’interno delle palestre. È un servizio basato totalmente sul volontariato degli autisti.

Vicky Borello non è di certo un volto nuovo per il Mondovì Volley ma da quest’anno avrà il compito di coordinare tutta l’attività marketing della società. Sicuramente il brand Mondovì Volley merita di essere opportunamente valorizzato attraverso tutti i canali di comunicazione che Vicky saprà sfruttare al meglio.

Ringraziando ovviamente tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno dato e daranno il loro prezioso contributo alla società, il DG del Mondovì Volley è fiducioso verso il futuro: “Sono certo che questo sia un passo importante che il Mondovì Volley sta facendo per continuare a far vivere emozioni alle pumine ed a tutti i loro tifosi!”