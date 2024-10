Biologico semplificato, CIA Cuneo: "Da gennaio niente comunicazione PAP ma il peso del modello 'green' rimane solo sugli agricoltori

A parziale consolazione di un’annata che non passerà certamente alla storia tra le migliori, arriva per il comparto biologico una notizia positiva: dal primo gennaio 2025, come ufficializza la circolare firmata e pubblicata da parte del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, la comunicazione dei Programmi Annuali di Produzione (PAP) per le imprese del biologico non sarà più obbligatoria.

«Come ogni semplificazione burocratica – commenta Silvio Chionetti, vice direttore vicario e responsabile provinciale dei CAA di Cia Cuneo -, non possiamo non accogliere il provvedimento a braccia aperte, anche se siamo abituati a non illuderci e quindi a vigilare perché ciò che è uscito dalla porta non rientri dalla finestra sotto qualche altra forma. L’Associazione per la promozione del biologico Anabio-Cia di Cia Agricoltori Italiani sosteneva da sempre l’urgenza di eliminare questo ulteriore cavillo burocratico per il comparto, già vessato da molteplici adempimenti e proroghe, tra normative europee e nazionali costantemente in fase di allineamento, per cui si tratta di un risultato certamente apprezzabile sotto ogni aspetto».

Anche per la stessa Anabio-Cia sarà ora necessario verificare che si possa adempiere agli oneri di comunicazione di alcune delle informazioni previste dai PAP senza ulteriori aggravi per gli agricoltori.