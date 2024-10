Ceresole d'Alba, rinnovata la Pro Loco: a guidarla sino al 2026 sarà Daniele Fogliato

Rimarrà in carica fino al 2026 il nuovo direttivo della Pro Loco di Ceresole d'Alba, eletto nell'assemblea tenutasi domenica 20 ottobre scorso in municipio.

Le elezioni hanno visto coinvolti 73 soci e 35 in delega, e hanno portato all'elezione come consiglieri di Daniele Fogliato, Fabio Nota, Cristina Chiapello, Serena Crivello, Simone Giusiano, Luca Berardo, Valeria Bellonio, Davide Lavagno, Matteo Caratto, Elisa Bertolino e Alessandro Baravalle. Probi viri Chiara Olocco, Simone Maffeo e Bruno Davide. Revisori dei conti Lorenzo Giraudi, Mattia Chiapello e Livio Negro.

Il Consiglio ha poi nominato Daniele Fogliato come presidente, Fabio Nota come vice e Cristina Chiapello come segretario.