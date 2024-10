Francia, Piemonte e Liguria esempio di cooperazione: si pensa all’Alleanza delle Alpi del Sud

“ Al di là delle differenze culturali e linguistiche, si sono definiti naturalmente degli ambiti territoriali transfrontalieri caratterizzati da un alto grado di integrazione e cooperazione – vi si legge - . L'importanza di queste aree è cruciale, soprattutto in termini di accesso ai servizi pubblici come i trasporti, l'istruzione e l'assistenza sanitaria per le persone che vivono nelle aree transfrontaliere ”.

“ A livello nazionale queste aree ricevono attenzione particolare grazie a realtà come il patto del Qurinale tra Francia e Italia del 2021, che si riferisce esplicitamente a servizi pubblici comuni – prosegue la dichiarazione d’intenti - . Da parte italiana, lo sforzo comunitario si concretizza nell’attività degli enti locali e regionali relativamente allo sviluppo locale e territoriale nell'ambito di vari programmi europei di cooperazione territoriale come Spazio Alpino, ALCOTRA, Italia-Francia Marittimo e nella partecipazione proattiva alla Strategia Macro Regionale dell'UE per la Regione Alpina ”.

Gli obiettivi e il Trattato del Quirinale

L’obiettivo dell’Alleanza è attuare le azioni di cooperazione indicate proprio nel programma operativo del Comitato del Trattato del Quirinale e definire una tabella di marcia per la concretizzazione delle priorità strategiche dell’identificare gli spazi di vita transfrontalieri come elementi chiave dell'integrazione europea per gli abitanti del territorio, concentrarsi sulla fornitura di soluzioni a breve e medio termine per migliorare i servizi di trasporto, aiutare le autorità locali a creare iniziative per la gestione proattiva dei rischi climatici, intraprendere azioni comuni per definire la governance della risorsa idrica, stabilire procedure eque per l’accesso ai servizi pubblici transfrontalieri, definire l’introduzione della tessera sanitaria transfrontaliera e l’organizzazione di servizi sociali e sanitari comuni e creare iniziative rivolte a scuole e cittadini per promuovere il bilinguismo franco-italiano.