Torna il Laboratorio di Resistenza Permanente alla Fondazione Mirafiore di Fontanafredda

Giunto alla sua XIV edizione, Il Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore è stato presentato lunedì 21 ottobre nel teatro di Serralunga d’Alba da Paola Farnetti nel corso di una serata, tutta esaurita, che ha visto anche la presentazione in anteprima regionale del nuovo, atteso libro di Aldo Cazzullo, storico amico della Fondazione, dedicato alla Bibbia.

Dal 1° novembre al 25 aprile la Fondazione tornerà dunque ad ospitare incontri, lezioni, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le speranze della società di oggi. Si alterneranno sul palco grandi nomi della letteratura, dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e della politica per confrontarsi con quella che, ormai, è una vera e propria comunità consolidata, che riflette intorno ai valori fondamentali per migliorare il presente.

“Quest’anno, il filo conduttore di tutta la stagione sarà il concetto di TEMPO, dice Paola Farinetti, quel tempo che spesso manca o che non passa mai, quel tempo nel quale siamo immersi e non ce ne accorgiamo, quel tempo che a volte sprechiamo e altre volte -più fortunate- mettiamo a frutto. Il tempo che c’è stato prima di noi e che chiamiamo comunemente storia, il tempo che verrà e che definiamo futuro e il tempo nostro, quello che scandisce le nostre vite, e che chiamiamo presente. Il tempo che ticchetta sugli orologi, il tempo che ha uno spirito che informa tutte le cose e le azioni e i fatti, il tempo cosmico che nemmeno riusciamo a percepire e di fronte al quale le nostre vite sono un soffio. Ognuno degli incontri di questa stagione, in qualche modo si riallaccerà a questi concetti, raccontando del passato, come farà ad esempio Paolo Mieli o del presente come faranno Andrea Malaguti o Riccardo Iacona o, ancora Francesco Costa. Ma ci sarà anche il tempo del futuro, con la lezione dell’astrofisica Simonetta Di Pippo e via così”.

La stagione 2024-25 sarà inaugurata venerdì 1° novembre dallo scrittore Gianrico Carofiglio, che porterà alla Fondazione il suo ultimo libro “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” (Einaudi) da cui prenderà spunto la sua lezione.

A seguire (venerdì 8 novembre), il teatro ospiterà Andrea Malaguti, giornalista e fresco Direttore de “La Stampa” che ci parlerà di “Informazione, comunicazione e fake news” aiutando il pubblico a capire come fare a districarsi dalle innumerevoli notizie che i giornali, la tv e i social divulgano quotidianamente.

L’incontro di venerdì 15 novembre avrà come protagonisti il velista Giovanni Soldini e l’alpinista Simone Moro; terranno una lezione congiunta raccontando quelle passioni che sono diventate la ragione della loro vita e che rappresentano, a tutt’oggi, due estremi per certi versi misteriosi, del nostro pianeta: il mare per Soldini e la montagna per Moro.

Venerdì 22 novembre il teatro ospiterà un’altra coppia apparentemente insolita: Telmo Pievani, filosofo della scienza e evoluzionista, e Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz. Alla base della loro lezione ci sono i loro due libri, e l’uno presenterà l’altro avventurandosi in campi che non sono specificamente i suoi, ma che gli risuonano dentro.

Il giorno dopo, sabato 23 novembre, protagonista della serata sarà Pablo Trincia, giornalista e autore che per primo ha portato al grande pubblico il podcast in Italia con il grandissimo successo di “Veleno” o di “Il dito di Dio”, incentrato sul Naufragio della Costa Concordia o, più recentemente di “E poi il silenzio -Il disastro di Rigopiano”. Alla Fondazione racconterà “Come nascono le storie” prendendo spunto dal suo ultimo libro.

Il mese di novembre si concluderà con una serata all’insegna della musica. Sabato 30 novembre i giornalisti musicali Enrico De Angelis ed Enrico Deregibus renderanno omaggio al cantautore Luigi Tenco accompagnati dalla chitarra e dalla voce di Giua.

Per il primo fine settimana di dicembre l’appuntamento in teatro sarà doppio: venerdì 6 dicembre l’ospite sarà Paolo Mieli, giornalista e conduttore televisivo, con “Fiamme dal passato”; mentre sabato 7 dicembre, animerà il teatro della Fondazione Neri Marcorè, noto volto del cinema, del teatro e della televisione italiana.

Gli appuntamenti di dicembre proseguono con le inchieste e i reportage di Riccardo Iacona, giornalista e volto di Raitre dove conduce da anni “Presa Diretta”, che sarà alla Fondazione Mirafiore venerdì 13 dicembre.

La prima parte del programma si chiuderà con un doppio appuntamento nel fine settimana che precede le vacanze di Natale. Venerdì 20 dicembre Fulvio Marino, fornaio e personaggio televisivo di grande seguito e popolarità, prenderà tutti per la gola con il suo ultimo libro “Tutta l’Italia del pane”.

E il cibo sarà di nuovo il protagonista anche dell’incontro di domenica 22 dicembre con il padrone di casa, Oscar Farinetti, che presenterà al pubblico della Fondazione il suo nuovo libro, edito da Slow Food, dal titolo “Hai mangiato?”, un libro che parla molto del nostro territorio e delle sue eccellenze sia alimentari che culturali.

Dopo la pausa dedicata alle feste, il primo appuntamento nell’anno nuovo sarà con Giovanni Toti, ex Governatore della Regione Liguria, che alla Fondazione Mirafiore presenterà il suo libro “Confesso: ho governato”.

Dopodiché si alterneranno nel teatro tre incontri dedicati al mondo universitario.

Venerdì 17 gennaio ospiteremo Danilo Iervolino, fondatore dell’Università telematica Pegaso, con cui si cercherà di capire qual è lo stato di salute dell’università italiana.

A seguire, ci sarà il professore di economia politica Stefano Bartolini, che cercherà di analizzare il connubio tra economia e felicità, e il professore di filosofia Maurizio Ferraris con cui si proverà a ragionare attorno all’esistenza, alla stratificazione di esperienze e memorie che sono il modo in cui ciascuno di noi impara a vivere.

Venerdì 31 gennaio sarà la volta della giornalista e scrittrice Angela Frenda, direttrice di “Cook”, che proporrà alla Fondazione una lezione che prende spunto dal suo ultimo libro “Una torta per dirti addio” dedicato alla sua eroina, Nora Ephron, giornalista, scrittrice, regista, attivista femminista newyorkese e soprattutto donna speciale, che può essere a tutt’oggi un modello per tante ragazze. Se vi diciamo che è lei la sceneggiatrice di “Harry ti presento Sally”, riuscite ad inquadrarla immediatamente.

Il giorno seguente, sabato 1° febbraio, sarà la volta del vicedirettore de “Il post” Francesco Costa, esperto di politica oltreoceano, con il quale si analizzeranno le recenti elezioni americani e le relative conseguenze a livello internazionale.

Rimanendo nel mondo del giornalismo, sabato 8 febbraio, la Fondazione ospiterà Serena Bortone, al centro, nella scorsa stagione televisiva, di una battaglia sui “diritti” che ha molto a che fare col concetto di “Resistenza”, con una lezione che prenderà però spunto dal suo ultimo romanzo “A te vicino così dolce”, una storia di una generazione.

Sabato 15 febbraio, nel week end di San Valentino, siamo fierissimi di poter annunciare la presenza del cantautore emiliano, ma anche scrittore, ma anche icona del ‘900 italiano, Francesco Guccini che dialogherà con l’amico fraterno Carlo Petrini dando vita sicuramente ad una serata unica e irripetibile.

La settimana successiva un doppio appuntamento dedicato alla scienza. Si parlerà di fisica e di didattica della fisica con il professore Vincenzo Schettini, che ha creato il canale YouTube “La fisica che ci piace”; e del pianeta lunare e della space economy con l’astrofisica Simonetta Di Pippo, che per la sua lezione alla Fondazione prenderà spunto dalle sue recenti pubblicazioni “spaziali”.

Sarà poi la volta delle due blogger Sarah Malnerich e Francesca Fiore fondatrici del blog mammadimerda con l’obiettivo di abbattere le diversità di genere rovesciando gli stereotipi sulla figura materna e analizzando tutti i temi del femminile. Il loro incontrò verterà sul tema della scuola e delle pari opportunità che lì si costruiscono.

Il programma prosegue con la vincitrice dell’ultima edizione del Premio Strega, Donatella Di Pietrantonio, che, come i suoi predecessori, presenterà al pubblico della Fondazione il libro vincitore “L’età fragile”.

Sabato 15 marzo, invece, tornerà protagonista la musica con il frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli, che nel 2024 è tornato a vestire i panni di giudice nel talent show “X Factor”.

Sarà poi la volta della giornalista Marianna Aprile, noto volto della Rai e di La7, che alla Fondazione racconterà, in anteprima, il contenuto del suo prossimo libro, in uscita prossimamente, che affronterà temi e storie di ordinaria, quotidiana resistenza.

Venerdì 28 marzo si parlerà di diritti civili, di battaglie e azioni di disobbedienza civile con Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e promotore della campagna Eutanasia legale.

Venerdì 4 aprile torneremo a parlare di musica con Carlo Massarini il giornalista e fotografo che con la rivoluzionaria trasmissione “Mister Fantasy” diventa il volto simbolo della rivoluzione musicale in tv. Alla Fondazione racconterà, attraverso parole e immagini, le emozioni vissute dal vivo durante 120 concerti visti e fotografati da lui.

L’ultimo appuntamento in programma, prima della celebrazione della resistenza, è con il docente Michele Antonio Fino, preside dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che dialogherà con Andrea Farinetti, AD di Fontanafredda, sul mondo del vino e su vino e salute.

Come ogni anno non mancheranno sorprese e appuntamenti aggiuntivi che annunceremo in un secondo momento. Inoltre, come sempre, ad inizio 2025 annunceremo i 4 spettacoli per bambini e le loro famiglie che animeranno la Fondazione nel periodo che porta al Carnevale.

Ricordiamo che dal 22 ottobre sarà possibile prenotare soltanto gli appuntamenti in programma nella prima parte di Stagione, cioè fino al 31 gennaio 2025. Da gennaio, poi, saranno invece aperte le prenotazioni per gli appuntamenti successivi, da febbraio fino ad aprile.

Il ciclo di incontri terminerà, come da tradizione, il 25 Aprile con la festa partigiana nel Bosco dei Pensieri di Fontanafredda.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni sono aperte sul sito della Fondazione Mirafiori per tutti gli incontri da novembre a gennaio.

Il programma completo del Laboratorio di Resistenza:

Venerdì 1° novembre 2024 – h. 19

Gianrico Carofiglio, scrittore

Elogio dell’ignoranza e dell’errore

Venerdì 8 novembre 2024 – h. 19

Andrea Malaguti, Direttore de “La Stampa”

Informazione, comunicazione e fake news

Venerdì 15 novembre 2024 – h. 19

Giovanni Soldini, velista, e Simone Moro, alpinista

Gli eroi di mare e montagna

Venerdì 22 novembre 2024 – h. 19

Telmo Pievani, filosofo della scienza, e Cristiano Godano, cantautore

Suono, evoluzione, rabbia

Sabato 23 novembre 2024 – h. 18:30

Pablo Trincia, giornalista

Come nascono le storie

Sabato 30 novembre 2024 – h. 18:30

Serata Luigi Tenco

Con Enrico De Angelis, Enrico Deregibus e Giua

Venerdì 6 dicembre 2024 – h. 19

Paolo Mieli, giornalista e conduttore televisivo

Fiamme dal passato

Sabato 7 dicembre 2024 – h. 18:30

Neri Marcorè, attore e conduttore televisivo

Neri a colori. Conversazione con variazioni con uno degli artisti italiani più versatili

Venerdì 13 dicembre 2024 – h. 19

Riccardo Iacona, reporter e conduttore televisivo

Nel tempo del racconto

Venerdì 20 dicembre 2024 – h. 19

Fulvio Marino, mugnaio e panificatore

Tutta l’Italia del pane

Domenica 22 dicembre 2024 – h. 18:30

Oscar Farinetti, imprenditore

Hai mangiato?

Sabato 11 gennaio 2025 – h. 18:30

Giovanni Toti, politico

Confesso: ho governato

Venerdì 17 gennaio 2025 – h. 19

Danilo Iervolino, imprenditore

L’università italiana: a che punto siamo?

Sabato 18 gennaio 2025 – h. 18:30

Stefano Bartolini, docente universitario

Economia e felicità, un matrimonio possibile

Venerdì 24 gennaio 2025 – h. 19

Maurizio Ferraris, docente universitario

Cercare l’alba dentro all’imbrunire: tempo, vita, storia

Venerdì 31 gennaio 2025 – h. 19

Angela Frenda, giornalista

Una torta per dirti addio