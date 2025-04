Savigliano, conclusi i lavori di sistemazione di parchi e giardini

Nuovi vialetti nelle aree verdi di Savigliano. Sono terminate in questi giorni le operazioni di rifacimento e sistemazione dei sentieri presenti in alcuni parchi della città, con la posa di nuova ghiaia.

I lavori hanno riguardato i giardini di via Barberis e Chiarofonte, corso Isoardi, via del Pascolo, parco Graneris, piazza d'Armi, il giardino Marinai d'Italia e la frazione di Levaldigi.

Le operazioni sono state finanziate dal Comune di Savigliano per quanto riguarda i materiali, ma ad opera della I.Ge.S.P per quanto riguarda manodopera, mezzi e stesa della ghiaia. La ditta marenese, che si occupa della manutenzione del cosiddetto verde “orizzontale” (dalle siepi ai prati), ha concluso il tutto in una settimana.

«Molti vialetti – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio – erano ormai poco visibili. In accordo con la ditta, che ringraziamo, abbiamo dunque deciso di procedere con il ripristino, per rendere le aree verdi maggiormente fruibili dalla cittadinanza. I lavori, comunque, non sono ancora terminati. Saranno oggetto di manutenzione le aree e i parchi su cui non siamo ancora riusciti ad intervenire: inseriremo nella programmazione futura anche quelli».