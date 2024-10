Il ruolo degli ESG nella competitività e sostenibilità delle Imprese

Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata un concetto centrale nei dibattiti economici e sociali. Ma cosa significa esattamente? Nel 1987, la Commissione Brundtland definiva la sostenibilità come la necessità di “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri”. Ad oggi, questa definizione si è concretizzata attraverso innumerevoli interventi normativi promossi dall’Unione Europea, dai vari Stati Membri e - a livello italiano - anche da Regioni e Province. Ma non solo: la sostenibilità è una definizione che non riguarda solamente le istituzioni ma anche gli enti privati e le società, piccole o grandi che siano.

Visto l’orientamento del mercato, la società “sostenibile” diventerà prossimamente la forma societaria richiesta per partecipare a gare, collaborazioni e partnership con soggetti giuridici di un certo livello. Le società sono già, ad oggi, chiamate a dare evidenza del proprio impegno verso la sostenibilità, soprattutto quando interagiscono con grandi player del mercato. Difatti, molte aziende, anche di piccole dimensioni, sono costrette, su richiesta di clienti o fornitori, a dover compilare questionari, rispondere a domande ed inviare specifica documentazione per dimostrare che sono attive nel campo della sostenibilità e compliant ai criteri ESG.

I criteri ESG (Environmental, Social, Governance) sono un concetto chiave legato alla sostenibilità - per non dire che ne sono addirittura il cuore. Questi criteri forniscono infatti un quadro generale per valutare l’impatto sostenibile delle aziende e, oggigiorno, il contesto internazionale offre numerosi standard di rendicontazione ESG tra cui scegliere: come, per esempio, le linee guida emesse dal Global Reporting Initiative (GRI) oppure gli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Sebbene vi sia la mancanza di uno standard di rendicontazione di riferimento, si può comunque assumere che qualsiasi schema di rendicontazione adottato sarà agevolato dalla presenza di certificazioni che già riguardano indirettamente temi ESG.

In questo contesto, Studio Quality S.r.l. si propone come partner ideale data la sua lunga esperienza nelle certificazioni e la sua nuova specializzazione in ESG e in sostenibilità. “Il mondo delle certificazioni, in particolare le certificazioni ISO, mira ad aiutare le aziende a migliorare molteplici profili interni e, tra questi profili, è facile ritrovarne attinenti all’Environment, al Social e alla Governance – come, tra l’altro, la ISO 14001 (ambiente), la ISO 45001 (Salute e Sicurezza) oppure la UNI PdR 125/2022 (Parità di Genere)” afferma l’Avvocato Giorgia Ghibaudo, consulente legale nonché esperta in materia di sostenibilità in Studio Quality S.r.l. “Le certificazioni possono essere un buon punto di partenza per intraprendere un percorso verso gli ESG e quindi verso la sostenibilità”.

Oltre a presentarsi come nuovo strumento per accrescere il proprio valore aziendale sul mercato, la sostenibilità, nonché i criteri ESG assumeranno anche un carattere obbligatorio nelle forme del report di sostenibilità. Quest’ultimo conterrà una chiara fotografia delle attività realizzate dalla società in tema di sostenibilità, descrivendo le pratiche aziendali attuate e gli investimenti allocati per soddisfare obiettivi ambientali e sociali.

Con l’introduzione della Direttiva UE 2014/95/UE, si è esteso l’ambito applicativo dell’obbligo della redazione del report di sostenibilità. In particolare, la menzionata Direttiva prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, saranno soggette a tale obbligo non solo più le grandi imprese e i grandi gruppi con più di 500 dipendenti che siano enti di interesse pubblico, ma anche le imprese che rientrano in almeno due di questi tre parametri:

numero dipendenti superiore a 250;

fatturato di 50 milioni di euro;

totale di stato patrimoniale di 25 milioni di euro.

Prepararsi dunque, per questa transizione, richiede un approccio proattivo e, dal momento che il mondo delle certificazioni, i criteri ESG e il report di sostenibilità sono tutti temi strettamente correlati, è necessario che le società valutino già oggi di intraprendere un percorso graduale e personalizzato verso questo nuovo mondo del being sustainable. Studio Quality S.r.l. si sta quindi specializzando proprio per offrire alle società tale percorso. “Il nostro Studio intende proporre alle aziende un servizio integrato sulla sostenibilità: in particolare, la nostra consulenza potrà partire dalle certificazioni, per poi passare ad una valutazione ESG ed infine al supporto nella redazione del bilancio di sostenibilità. Tuttavia, tutte le aziende hanno il loro ritmo nel passaggio al cambiamento e quindi Studio Quality si offre di supportare le aziende anche solo in un servizio preciso, come l’adozione di una certificazione specifica oppure in una consulenza generale sull’ESG. L’importante, per noi, rimane la possibilità di sensibilizzare le società al cambiamento” conclude l’Avv. Giorgia Ghibaudo.

