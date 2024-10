Bra: dimissioni per Anna Messa, in Consiglio comunale entra Francesco Racca

Anna Messa (Forza Italia - Noi Moderati - PPE - Berlusconi) verrà sostituita dal primo dei non eletti della lista, Francesco Racca

Il Consiglio comunale di Bra è stato convocato dal presidente Fabio Bailo per le 17 di martedì 29 ottobre. L’assemblea sarà chiamata innanzitutto a procedere con la surroga della consigliera Anna Messa (Forza Italia - Noi Moderati - PPE - Berlusconi), che nei giorni scorsi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Al suo posto entrerà in Consiglio Francesco Racca, primo dei non eletti nella medesima lista alle ultime elezioni comunali.

Successivamente, la massima assemblea cittadina sarà chiamata a apportare delle modifiche allo statuto della Comunità Energetica Rinnovabile “Roero” e ad approvare la 6ª variazione al bilancio di previsione 2024/26.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra.