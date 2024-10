Classe del Liceo G.B. Bodoni di Saluzzo a “Mosaici in Piazza”

Nella giornata di abato 12 ottobre la classe 3A ha partecipato alla manifestazione “Mosaici in piazza” promossa dall’ A.S.HA.S., associazione di volontariato nata nel 1981 che si occupa dell’integrazione di persone con disabilità e fornisce un aiuto alle loro famiglie.

Questa manifestazione ha visto la presenza di molti istituti scolastici del saluzzese e del saviglianese, tra cui il liceo Bodoni di Saluzzo, rappresentato dalla classe 3A, che ha partecipato accompagnata dalla prof.ssa Francesca Buono del Dipartimento di Arte.

I ragazzi, divisi in gruppi di sei partecipanti, hanno realizzato dei mosaici il cui disegno preparatorio era stato realizzato in precedenza, riflettendo a lungo sulla tematica assegnata. I mosaici dovevano rappresentare e trarre ispirazione dalla canzone “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni, un inno rivolto alle nuove generazioni a coltivare i propri sogni e a non farsi abbattere dalle difficoltà, continuando a credere in loro stessi.

Gli alunni del liceo saluzzese hanno saputo interpretare in modo originale ed efficace il messaggio e riproporre nelle loro opere questi temi, componendo così dei mosaici molto diretti ed efficaci nella trasmissione del messaggio. In questo modo, hanno avuto l’opportunità di sperimentare in modo diretto la creazione di un mosaico, tecnica studiata a scuola durante il secondo anno del biennio, ma soprattutto poter riflettere molto sull’integrazione delle persone con disabilità, tematica ancora oggi molto delicata e difficile da affrontare.

Buttieri Chiara e Lanteri Giulia - 3A, liceo scientifico “tradizionale”