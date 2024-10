Colletta alimentare: la Croce Rossa di Alba raccoglie oltre 150 kg di cibo per le famiglie in difficoltà

Il Comitato della Croce Rossa di Alba ha recentemente realizzato una colletta alimentare, sabato 19 ottobre, presso il supermercato Bennet di Santa Vittoria, raccogliendo oltre 150 kg di alimenti a lunga conservazione. Questa iniziativa ha coinvolto attivamente la clientela del supermercato, che ha risposto generosamente, donando cibo destinato a persone e famiglie in difficoltà del territorio.

Gli alimenti raccolti sono stati distribuiti in collaborazione con l'Emporio della solidarietà della Caritas di Alba e destinati al centro di accoglienza di Via Pola, Alba. La raccolta rappresenta un sostegno fondamentale per chi si trova in situazioni di bisogno e per le strutture che offrono supporto quotidiano alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Dopo il successo di questa prima colletta, il Comitato della Croce Rossa di Alba è già al lavoro per organizzare altre raccolte alimentari nei mesi finali del 2024. Queste iniziative continueranno a coinvolgere i cittadini e i volontari della Croce Rossa, con l’obiettivo di rispondere alle necessità delle persone in difficoltà e sostenere le organizzazioni che lavorano sul territorio.