Autogru fuori strada a Villafalletto

Code e rallentamenti al traffico questa mattina, giovedì 24 ottobre, sulla strada provinciale 161 all'altezza del territorio comunale di Villafalletto.

Per dinamiche in fase di accertamento un'autogru è finita fuori strada ribaltandosi nel prato adiacente alla carreggiata.

L'allarme è scattato verso le 7,45, nell'incidente non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con le squadre di Busca e Saluzzo per la messa in sicurezza, con i Carabinieri di Savigliano per i rilievi del caso.

La viabilità è stata ripristinata attorno alle 9.