Verso la creazione del Consorzio Turistico della Valle Varaita

Mercoledì 6 novembre alle ore 20.30, presso la Porta di Valle - Segnavia di Brossasco, si tiene un incontro pubblico di presentazione del percorso verso la creazione di un soggetto che possa impegnarsi per il futuro turistico della valle Varaita. L’appuntamento è il punto di arrivo di un lavoro che ha avuto inizio lo scorso inverno e che ha visto il coinvolgimento attivo di numerosi operatori economici e turistici della valle: rappresenta allo stesso tempo un punto di partenza poiché nel corso della serata si discuterà dei possibili aspetti della futura organizzazione con tutti coloro che saranno presenti alla riunione. Si invitano pertanto operatori turistici ed economici, residenti in valle e tutti coloro che hanno a cuore il futuro della valle Varaita a partecipare: ogni voce è importante e ogni contributo sarà prezioso per dare forma a questa nuova realtà, dal momento che solo attraverso una collaborazione aperta e inclusiva si può pensare di concretizzare il pieno potenziale di questo progetto.



L’obiettivo è diventare un’aggregazione forte e coesa, in grado di individuare percorsi innovativi per migliorare l’offerta turistica del territorio e il suo posizionamento sul mercato, in stretta collaborazione con il progetto Terres Monviso e nell’ottica di una sinergia territoriale di area vasta già portata avanti nel corso degli ultimi anni. La creazione del consorzio non è solo un’iniziativa economica, ma la si è pensata come un vero e proprio progetto di comunità: si mira infatti a creare un’organizzazione che possa fungere da catalizzatore per lo sviluppo sostenibile della valle, promuovendo un turismo responsabile che porti benefici economici senza compromettere ulteriormente l’integrità ambientale e culturale del territorio; un soggetto in grado di lavorare su un piano di sviluppo condiviso e che possa portare benefici tangibili a tutta la comunità della valle Varaita.



L’incontro di mercoledì 6 novembre diventa quindi un momento chiave per condividere le riflessioni maturate finora e per accogliere nuovi contributi, in modo che quanto sta nascendo possa essere percepito veramente come un progetto di tutti e per tutti. Si partirà dalle idee che sono già emerse e che si ritiene possano essere strategiche per elevare qualitativamente la proposta turistica del territorio: formazione per gli operatori aderenti, nuove strategie di promozione e comunicazione, individuazione di collaborazioni locali per il miglioramento dei trasporti e dei servizi, realizzazione di campagne di comunicazione che comprendano la partecipazione a fiere nazionali e internazionali del settore e altri strumenti di divulgazione. Alla serata sarà presente un commercialista, grazie al quale si potranno approfondire gli aspetti economici e fiscali del consorzio. Verrà inoltre presentato un cronoprogramma, che è stato pensato per poter partire con le attività in modo da essere pienamente operativi in funzione della prossima stagione turistica estiva. Chi lo vorrà, potrà infine effettuare una pre-adesione, segnando così l’inizio concreto di questo ambizioso progetto che mira a ridefinire il futuro turistico ed economico della valle.