Boves, Confcommercio Cuneo ringrazia la famiglia Perrone: "Esempio di passio per le nuove generazioni"

Una storia nata nel 1914 a Coazzolo d’Asti con il fondatore Luigi Perrone, proseguita con il figlio Mentore e il nipote Luigi, di professione oste, che con la voglia di mettersi in proprio acquista la Trattoria Italia di Boves, insieme alla moglie Maria ottima cuoca, lui commerciante di vini della Langa albese.

Arrivano prima Giancarlo poi Rosanna, si cede la trattoria e il trasferimento dell’attività in Via Rivoira, ampliando gli spazi per l’azienda vinicola, la Perrone Vini. Giancarlo porta nuovi impulsi e conoscenze enologiche, con a fianco la moglie Nadia, la casa è l’attività, pronti ad accogliere la clientela, anche fuori orario, sempre nella memoria di “Vigin dell’Italia”.