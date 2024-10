Il “Self” di Borgo San Dalmazzo chiude definitivamente, al posto arriverà il Brico

A Borgo San Dalmazzo il colosso del fai da te e ferramenta casalinga “Self”, nell'area commerciale del Conad, sta svuotando tutti gli scaffali con offerte e promozioni, fino al totale esaurimento per chiusura definitiva.









Chiude i battenti una delle attività commerciali più storiche e longeve di quell'area commerciale, ma al posto aprirà un altro colosso della minuteria al dettaglio: il Brico.



Sono 4 i punti vendita piemontesi della BricoFer interessati dal trasferimento del ramo d'azienda a BricoCenter, uno in provincia di Cuneo a Borgo San Dalmazzo.



Sono 16 i lavoratori in forza al Self di Borgo, di cui 12 con un contratto a tempo indeterminato e gli altri 4 con uno a tempo determinato.



Sarà un trasferimento in continuità per i dipendenti a tempo determinato. Per quelli a tempo determinato, il contratto cesserà a scadenza, ma da parte di BricoCenter è stata espressa la disponibilità al loro ripescaggio a far data da gennaio.



I due colossi si troverebbero in una fase interlocutoria, in cui la chiusura definitiva del punto vendita è prevista per il 10 dicembre, come termina massimo, ma che qualora venisse svuotato interamente prima potrebbe essere valutato anticiparla a novembre.







Non ci sarà ricorso agli ammortizzatori sociali e BricoCenter garantirà ai lavoratori la retribuzione e la formazione, in linea con la nuova politica aziendale. Prima vi sarà un periodo di formazione a distanza e poi sul campo presso l'altro punto vendita, nella zona commerciale ex Auchan.

La riapertura con la nuova proprietà è stimata per marzo o aprile, per poter completare tutte le operazioni con i lavoratori e la ristrutturazione dei locali di Borgo.



La Filcam Cgil di Cuneo soddisfatta dell'andamento della pratica: “Il trasferimento sta procedendo correttamente e la situazione è sotto il controllo della Segreteria provinciale. E' un buon passaggio, a partire dall'apertura da parte di BricoCenter verso i contratti a tempo determinato”.