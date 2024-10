Inalpi vince al Sial di Parigi 2024

Inalpi ha partecipato, anche in questo 2024, alla kermesse parigina – la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare che ha celebrato, dal 19 al 23 ottobre, presso il Parco delle Esposizioni di Paris Nord Villepinte, il suo 60° anniversario.

Il Sial si riconferma uno dei più grandi palcoscenici internazionali che favorisce l’incontro e la conoscenza di distributori, industrie, professionisti del settore e del mondo Ho.Re.Ca. provenienti da tutto il mondo. A confermare l’importanza della manifestazione sono i numeri che hanno coinvolto 7.500 espositori provenienti da 200 diversi Paesi e che hanno presentato oltre 400.000 prodotti di cui 1.800 innovativi.

Ed è proprio tra queste 1800 proposte che l’edizione 2024 ha visto Inalpi protagonista all’interno del programma celebrativo per l’innovazione di prodotto: il Sial Innovation ha infatti selezionato la Linea Yogurt avvolgenti senza lattosio Latterie Inalpi quale prodotto innovativo nella categoria yogurt e, la stessa referenza, ha ricevuto il riconoscimento per l’alto livello di innovazione dall’Italian Food Awards 2024. Il premio è stato ritirato dal Responsabile Marketing – Matteo Torchio – che ha dichiarato: “L’obiettivo che abbiamo voluto perseguire con questa nuova linea di Yogurt Avvolgente è quello di soddisfare una crescente domanda di prodotti senza lattosio, offrendo ai consumatori sapori pensati per essere un vero momento appagante del palato connotati da una texture identificativa e da gusti unici e originali”.

Ma non solo gli yogurt sono stati protagonisti dell’appuntamento francese, ha infatti ottenuto particolare attenzione il “Burro reale” - nel formato da 30 gr e in vasetto di vetro, pensato e realizzato in collaborazione con lo chef Gian Piero Vivalda - due stelle Michelin, miglior offerta di pasticceria al mondo per Le Gran Tablet du Monde, tre forchette della Guida Gambero Rosso – nella variante classica e in quella salata.

E se lo Yogurt avvolgente senza lattosio e il Burro Reale rappresentano il presente di Inalpi, Sial 2024 è stata anche l’occasione per mettere a terra i primi cenni di proposta su quello che vedrà essere un lancio dell’ultimo trimestre 2024/ primo trimestre 2025 ovvero il Mascarpone Latterie Inalpi da panna dolce e latte fresco.

Arrivederci Parigi e grazie per averci regalato anche quest’anno un’esperienza unica!