Anna illumina l’Open Season: Prato Nevoso inaugura l’inverno con la regina del rap italiano

Sarà Anna, la giovane rapper che ha scalato le classifiche italiane, a inaugurare ufficialmente l’inverno di Prato Nevoso in occasione dell’attesissimo Open Season 2024, in calendario sabato 7 dicembre. La cantante spezzina, conosciuta per successi come “Bando”, “Vetri Neri” e “30°C”, sarà la main artist dell’evento ed è pronta a infiammare il pubblico con un’esibizione carica di energia, che darà il via alla stagione sciistica della stazione del Mondolé Ski.



Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso SpA, commenta con entusiasmo l’annuncio: “Siamo davvero felici di avere Anna come headliner del nostro Open Season. La sua presenza rispecchia il nostro impegno nel creare un appuntamento unico, in grado di unire sci, musica e divertimento. La musica e lo stile di Anna sono in perfetta sintonia con l’atmosfera vivace e dinamica che vogliamo costantemente offrire ai nostri visitatori. Questo evento sarà solo l’abbrivio di una stagione invernale ricca di sorprese e novità”.



Ormai l’Open Season è divenuto un must per gli amanti della montagna e della musica: lo show avrà inizio alle ore 21, ma già dalle 20 (e sino alle 24) si potrà sciare sotto le stelle, grazie all’apertura in notturna della seggiovia quadriposto “Blu”. Prato Nevoso legittima così ulteriormente il suo ruolo fra le località sciistiche più amate del Nord Italia, rappresentando al tempo stesso una meta di riferimento per i giovani e per le famiglie, per mezzo delle sue molteplici opportunità di svago e divertimento.



L’Open Season, quest’anno, sarà all’insegna della solidarietà; Prato Nevoso ha deciso di rinnovare la charity partnership con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Durante l’evento saranno raccolti fondi attraverso una duplice iniziativa. Più dettagliatamente, sarà possibile acquistare i biglietti per lo sci notturno al prezzo simbolico di 5 euro oltre ai gadget luminosi. L’intero ricavato verrà devoluto alla Fondazione. Un gesto concreto, che permetterà anche agli appassionati dello sci e dello snowboard di combinare sport e solidarietà in un contesto unico e speciale.

Nelle prossime settimane il programma della kermesse si arricchirà di maggiori dettagli e novità. Tutte le informazioni saranno comunicate attraverso i canali social della Prato Nevoso Ski (Instagram e Facebook) e sul sito ufficiale (www.pratonevoso.com/open-season).

