"Calici e Forchette”: presentato in Regione l’evento enogastronomico e culturale di Mondovì [FOTO E VIDEO]

Pochi giorni a "Calici e Forchette”, l’evento che nasce nel solco di Peccati di Gola, in programma dal 1 al 3 novembre. La manifestazione enogastronomica e culturale è stata presentata oggi, mercoledì 24 ottobre, presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte, alla presenza dell’assessore alle Manifestazioni del comune di Mondovì Alessandro Terreno, del sindaco di Mondovì Luca Robaldo e dell’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale. Guarda il video:

L’evento interesserà le principali piazze di Breo (Piazza Ferrero, Piazza Cesare Battisti, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza San Pietro, Piazza Moizo e Piazza Maggiore) oltre a Piazza.Qui saranno presenti gli espositori che presenteranno i prodotti enogastronomici con decine di De.C.O. e un’esposizione che celebra il fungo in collaborazione con il Gruppo Micologico Cebano. Si rinnova anche per il 2024 la collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo.

Una manifestezione non solo enogastronomica, ma che vuole essere sociale con le vie del centro che si trasformeranno in “Via dellaSolidarietà”, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche sociali di Mondovì e il CSV Società Solidale ETS Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Cuneo. Qui tutte le associazioni del territorio potranno, a titolo gratuito, avere una postazione per illustrare i propri progetti e le attività.

Alla presentazione di oggi presente anche Giovanni Gastaldi, giovane illustratore e talento monregalese che ha realizzato un’immagine guida che racchiude l’essenza della manifestazione.



Così come era presente il presidente dell'Associazione Caffè Storici Edoardo Cavagnino (Mondovì ne ospita uno, il Grigolon) e il vicepresidente dell’Atl del Cuneese Rocco Pulitanò.

Nella tre giorni, passeggiando tra i rioni con un calice in mano, sarà inoltre possibile ammirare le bellezze architettoniche, storiche e museali della città, grazie alla collaborazione con l’ATL del Cuneese e con le diverse realtà culturali che da sempre animano il centro storico di Mondovì. L’evento monregalese sarà inoltre vetrina per la presentazione della guida Slow Wine di Slow Food, oltre a una degustazione di Alta Langa nel Teatro Sociale. Spazio anche per talk, approfondimenti e laboratori inerenti alle antiche tradizioni, all’artedel buon cibo e del vino, che sottolineeranno ancora di più quanto la città sia un luogo speciale da vivere e gustare.

L’evento sarà anticipato il 31 ottobre da un’anteprima con l’aperitivo a base di Alta Langa sulla funicolare realizzata da Giugiario per ammirare le bellezze monregalesi e assaporare i sapori del territorio.

Un’edizione, quella di quest’anno, rivoluzionaria anche in termini di promozione nominale con un’unica denominazione ufficiale, Calici e Forchette per l’appunto, a rappresentare le diverse anime della manifestazione, che continuerà comunque a prevedere spazi specifici dedicati alla vendita e alla degustazione di prodotti enogastronomici d’eccellenza come vini e tartufi. “Una manifestazione che unisce la promozione del territorio all’obiettivo di far conoscere l’identità del Monregalese, - sottolinea Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte - attraverso l’esposizione di prodotti a denominazione comunale, con il coinvolgimento delle terre dell’Alta Langa, con i suoi prodotti d’eccellenza, e che si inserisce nel fitto calendario di eventi dell’autunno cittadino, senza dimenticare il tartufo, la cui fiera quest’anno raggiunge la 26° edizione e si pregia della denominazione di fiera regionale”.



Calici e Forchette è organizzato dal Comune di Mondovì, con il patrocinio della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, con il supporto di Visit Cuneese e con il sostegno di Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, la kermesse verrà inaugurata venerdì 1° novembre alle ore 11.