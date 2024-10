Robert Jhonson e Canale Ecologia sul palco del Teatro Toselli a Cuneo

Seconda tappa ieri a Cuneo del tour mondiale di Robert Jhonson, celebre formatore internazionale, consulente per aziende di rilievo come Google, Coca-Cola e personaggi importanti, tra cui Bill Clinton e Bill Gates.

Promosso in collaborazione con Confindustria Cuneo, Rotary Club Cuneo 1925 e Lions Cuneo, l’evento ha avuto luogo in un gremitissimo Teatro Toselli, ieri sera, mercoledì 23 ottobre, con l’organizzazione di Canale Ecologia, associazione di volontariato del Roero, impegnata nella tutela dell'ambiente e nella creazione di oasi e parchi naturali.

In particolare Canale Ecologia punta alla creazione della Riserva Integrale di Valle Oscura, un'area di grande importanza naturalistica situata nel territorio di Cisterna (Asti), progetto che prevede l’acquisto di 64.996 mq. di terreni, da tutelare e preservare.

Robert Jhonson ha sposato la causa del suo amico e presidente di Canale Ecologia, Giovanni Bosio e l’occasione della conferenza cuneese è servita proprio a far conoscere l’obiettivo ambizioso e al contempo molto concreto che l’associazione si è prefissa.

Durante il suo intervento, Robert Jhonson ha “raccontato” una filosofia incisiva e attuale, riassunta nel concetto "Distinguersi per non estinguersi", sottolineando come l'evoluzione personale e professionale sia essenziale per la crescita e il successo in un mondo in continua trasformazione.

"Il cambiamento è una delle cose che, come esseri umani, temiamo di più, ma è anche la chiave per crescere e sopravvivere. È la costante nelle nostre vite, e la nostra straordinaria capacità di adattamento ha permesso alla specie umana di prosperare nel tempo” ha spiegato Jhonson.

Nel suo discorso, Jhonson ha toccato temi cruciali come l'educazione, il tempo e la salute, sottolineando come queste siano le fondamenta su cui costruire un percorso efficace di adattamento al cambiamento. Ha concluso ribadendo l'importanza di non resistere al cambiamento, ma di abbracciarlo come un'opportunità per distinguersi.

La tappa di Cuneo rientra nel tour mondiale di Robert Jhonson, che toccherà 10 città in 5 continenti, tra cui Ferrara, Ginevra, Jaipur, Montreal, New York, San José, Silicon Valley, Tokyo e Tunisi.

Il Rotary Club Cuneo 1925, riconoscendo l'alto valore formativo dell'evento, ha partecipato attivamente alla serata con numerosi dei suoi soci, dimostrando un forte impegno verso la crescita personale e professionale, oltre a una spiccata sensibilità verso le tematiche ambientali.

«Non ritengo ci siano differenze tra contesto personale o professionale: è sempre vita. Penso che l’atteggiamento vincente debba avere una costante: distinguersi per eccellere. Questo avviene quando ogni soggetto trova la sua focalizzazione, ciò che lo realizza. La distinzione dev’essere prima di tutto quella dei singoli, perché persone distinte e realizzate creano aggregati sociali eccellenti: aziende, società, Stati. Canale Ecologia è un esempio puntuale di questa teoria», continua Jhonson. «È un ente che si è focalizzato su un progetto in cui crede, di grande impatto naturalistico, una eccellenza destinata a lasciare un segno: creare una Riserva naturale integrale nella Valle Oscura. Questo li fa distinguere. E io voglio aiutarli».

Per il progetto di Valle Oscura è possibile donare anche un solo euro, che permetterà l’acquisto di un metro quadrato di Riserva Integrale. Per fare la differenza, basta effettuare un bonifico all’IBAN IT71T0853046060000000060665 – intestato a Canale Ecologia-Sostegno per Valle Oscura