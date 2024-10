Torna all’Iris di Dronero la rassegna “Scarabocchi di Cinema & di Teatro”

Questo weekend torna al CineTeatroIris di Dronero la rassegna “Scarabocchi di Cinema & di Teatro” con due appuntamenti da non perdere. Andranno in scena, infatti, uno spettacolo per famiglie sull’educazione alimentare ed un film dedicato ad affetto e salute mentale.

Primo appuntamento domani sera, venerdì 25 ottobre alle ore 21, con lo spettacolo “Frullallero”, che vedrà sul palco le attrici Cristiana Voglino e Valentina Volpatto per la regia di Loredana Perissinotto.

Prodotto dalla compagnia Assemblea Teatro di Torino, affronta riflessioni, storie, canzoni e digressioni a proposito di cibo: l’atto del mangiare con piacere o con inquietudine, la paura dell’essere mangiati, fagocitati, affrontati dal punto di vista dei più piccoli.

“In un susseguirsi dal ritmo serrato, divertente e coinvolgente, sfilano sul palcoscenico - raccontano gli organizzatori - le fiabe rivolte all’infanzia, che vedono protagoniste case di marzapane e streghe, ma che pure, affrontano in maniera lieve e con grazia il discorso dei rifiuti, della morte animale, delle manie alimentari e degli scopi dell’alimentazione.”

La sera successiva, sabato 26 ottobre alle ore 21, sarà la volta del film “Girasoli”, opera prima da regista dell'attrice ex modella rumena Catrinel Marlon, presentato al Torino Film Festival.

Nell'Italia degli anni sessanta, il rapporto impossibile fra due ragazze: l'infermiera Anna e la paziente quindicenne Lucia. Il tutto si svolge tra le mura di un ospedale psichiatrico, più simile a una prigione che a un istituto di cura. La pellicola è stata presentata in anteprima al 41° Torino Film Festival nel 2023 e si è aggiudicata il Premio Claudio Noris per la sceneggiatura ai Nastri d'argento del 2024.

Carlotta Pegollo, recensendo il film per la Repubblica, afferma che la regista esordiente “riesce ad affrontare con sguardo autentico una tematica complessa e delicata”. Il film vanta inoltre la partecipazione di Monica Guerritore e le musiche di Cesare Cremonini.

