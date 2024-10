Quando una passione si trasforma in professione!

Dopo aver frequentato l’Enaip di Cuneo, Alessandro Bono si è trovato a dover affrontare la realtà del mondo del lavoro riuscendo a trovare una posizione che lo appassionasse.

Nel settembre 2015, Alessandro ha avuto la fortuna di incontrare Sergio Bosio, un veterano del settore dell’autoriparazione, nato nel 1947 e titolare di un'officina meccanica auto dal 1 gennaio 1969. Bosio ha riposto una grande fiducia in Alessandro, cedendogli la sua amata attività. Tuttavia, Alessandro ha dovuto affrontare immediatamente delle sfide: la sua giovane età e la mancanza di un diploma gli impedivano di operare autonomamente e di essere iscritto all’INPS e all’INAIL.

"Dopo esserci accordati, sono emersi i primi problemi: ero troppo giovane e non avevo conseguito il diploma per poter svolgere le mansioni in autonomia," spiega Alessandro.

Con l'aiuto di Bosio, che è rimasto al suo fianco fino a che Alessandro non ha acquisito i requisiti necessari, è riuscito finalmente ad aprire la partita IVA il 1 febbraio 2016 e da subito è riuscito a dimostrare la sua determinazione e capacità, superando le difficoltà iniziali.

Dopo nove anni di attività, Alessandro può ora affermare con orgoglio di essersi affermato come meccanico. Ha rinnovato il locale con attrezzature di alta qualità e ha assunto un dipendente.

L'officina Bono Motors si occupa di una vasta gamma di servizi di manutenzione e riparazione per auto di tutte le marche, dalla Fiat Panda alla Maserati. Alessandro e Michele offrono tagliandi, revisioni, cambio automatico, e riparazioni di emergenza. Grazie a strumentazione di ultima generazione, può effettuare interventi tipici impegnativi e di assoluto valore. L'officina è anche specializzata in preparazioni sportive, come rimappatura delle centraline, scarichi sportivi, aspirazioni dirette, cerchi in lega e assetti ribassati.

"Sono profondamente convinto che l'aggiornamento continuo sia fondamentale per offrire un servizio di qualità ai miei clienti. Mi impegno costantemente a documentarmi sulle ultime novità del settore e a partecipare a corsi di formazione. Questo mi permette di anticipare le esigenze dei miei clienti e di garantire soluzioni innovative e affidabili" precisa Alessandro quando gli abbiamo chiesto informazioni in merito a come sta evolvendo velocemente il mercato dell’automobile.

L'officina Bono Motors si trova a Fossano, in Via Matteotti 62a ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

Telefono: 0172 61850

Instagram https://www.instagram.com/autoriparazioni_bonomotors/