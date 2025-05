“Cherasco tra le storie” inaugura la sua prima edizione e traina il weekend in provincia di Cuneo tra cultura e intrattenimento

Nel terzo week end di maggio, aprono le porte molti giardini della Granda in concomitanza con tante manifestazioni primaverili nella natura.

“Cherasco tra le Storie” nella Città delle Paci e “Quintessenza” a Savigliano richiameranno senz’altro molto pubblico, come le feste e le visite nelle oasi naturali e nei parchi storici.

Prosegue la stagione dei concerti e delle rappresentazioni teatrali e sono numerosi i mercatini tematici in varie località della provincia.

Mostre e collettive di artisti si miscelano agli eventi enogastronomici e alle passeggiate.

Si consiglia sempre di consultare le previsioni meteo che potrebbero modificare i programmi delle manifestazioni outdoor.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT



I GIARDINI DELLA GRANDA

Domenica 18 maggio dalle 10 alle 18.30 riaprono i Giardini della Granda, quattro giardini di ville e castelli storici: il giardino di Villa Oldofredi Tadini (Cuneo), il parco del Castello della Margarita, il parco di Villa Corinna a Villanova Mondovì e quello di Villa Souchon a Fossano. Maggiori info cliccando qui. Prossime date di apertura: domenica 25 maggio (10 - 18.30), sabato 7 giugno (14.30 - 18.30) e domenica 8 giugno (10 - 18.30).

TRENO STORICO TORINO - CUNEO - VENTIMIGLIA

Domenica 18 maggio, in occasione dell’annuale Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, evento dedicato alla valorizzazione delle ferrovie turistiche, un treno storico della Fondazione FS Italiane percorrerà la tratta Torino - Cuneo - Ventimiglia per sostenere la conoscenza di questa spettacolare linea ferroviaria. Orari e fermate:

https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/novita/news/1254/Da-Cuneo-a-Ventimiglia-2c-a-bordo-del-Treno-delle-Meraviglie-per-il-definitivo-rilancio-della-Ferrovia-del-Tenda

***

CUNEO

AVRÒ CURA DI TE

Sabato 17 maggio, alle ore 20.45, il Comitato di Cuneo della Croce Rossa Italiana presenta lo spettacolo di beneficenza “Avrò cura di te” presso Sala San Giovanni a Cuneo in via Roma, 4. Il concerto è a cura dei 4Sangiu. Ingresso libero. Info: 0171 605705 - cuneo@cri.it

CUNEO

RANDONNÈE ROSA

Domenica 18 maggio si terrà a Cuneo la “Randonnée Rosa 2025”, una giornata tra natura, sport e divertimento. Un evento che unisce passione per la bicicletta e l’amore per il territorio. Partenza e arrivo presso il Michelin Sport Club. Info: https://michelinsportclub.it/randonnee-rosa-2025/

CUNEO

ASSEMBLEA BANCA DI CHERASCO

Domenica 18 maggio, dalle 10.30, si terrà in piazza Galimberti l’assemblea annuale dei soci della Banca di Cherasco.

CUNEO

FONORAMA

Sabato 17 e domenica 18 maggio, nel complesso monumentale di San Francesco, nuova edizione di “Fonorama – Suoni fuori dai circuiti”, viaggio nelle estetiche più innovative della musica elettronica. Info: https://www.associazioneorigami.it

CUNEO - PASSATORE

PASSA BRICKS E SAN MAGNO

Sabato 17 e domenica 18 maggio presso la struttura delle opere parrocchiali si terrà la prima edizione di “Passa Bricks”, esposizione del gruppo AlterLego Cuneo. Tra gli altri eventi legati alla festa in onore di San Magno, supereroi in maschera, raduno del Vespa Club Cuneo, gara alle bocce, concerto alle ore 21 di sabato della “Camerata Corale La Grangia” e apertura del giardino di Villa Bersezio nei due giorni dalle 14.30 alle 18.

CUNEO - CONFRERIA

MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

Sabato 17 e domenica 18 maggio festa della Madonna del Buon Consiglio con grigliata serale, Beer Pong, Quiz “Dr.Why e la domenica, processione e pranzo comunitario con musica ed esibizioni di ballo. Info: 371 44 87 927.

***

ALBA

LOS TRES AMIGOS PER IL CAI

Sabato 17 maggio, alle ore 21, nella sala Ordet di Piazza Cristo Re, serata speciale del CAI di Alba con il concerto dei “Los Tres Amigos” e la raccolta fondi per il Bivacco Sartore in Valle Maira.

ALBA

ERA GALLIZIO

Sabato 17 e domenica 18 maggio, presso il Museo Civico “Federico Eusebio”, visitabile il progetto espositivo "Era Gallizio. Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria: reperti, opere, collezionismo". Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info: www.comune.alba.cn.it

ALBA

MACRAME'

Sabato 17 maggio, alle ore 14.30, presso l’HZONE (nel Parco Böblingen), primo evento di Macramè Festival Multiculturale con "In Gioco - Torneo Multisportivo", un pomeriggio all’insegna del divertimento. Info: 0173/292352

ALBA

MORE THAN KIDS

Sabato 17 e domenica 18 maggio, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

ALBA NEL NOVECENTO

Domenica 18 maggio, con partenza ore 10.30, da piazza Rossetti, 2 c/o passeggiata

guidata nel centro storico “Alba nel Novecento: da Gallizio a Fenoglio”, alla scoperta della Cultura albese nel Novecento. Info: www.beppefenoglio22.it

***

BAGNOLO PIEMONTE

AZALEE E RODODENDRI

Domenica 18 maggio, dalle ore 10 alle 18, il Parco Storico Malingri a Bagnolo Piemonte aprirà le sue porte per un evento speciale dedicato alla fioritura delle azalee e dei rododendri. L'evento offre anche la possibilità di partecipare a mercatini itineranti e di ascoltare il suggestivo suono delle campane tibetane. Info: https://www.castellodibagnolo.it/

***

BARBARESCO

MONDI LONTANISSIMI

Nel week end, presso la Torre di Barbaresco, visitabile la mostra dell'artista Andrés Avré "Mondi Lontanissimi", una serie di opere su tela e su carta, allestite nel percorso espositivo della torre.

Orario: dalle ore 9 alle 18. Info: https://www.torredibarbaresco.it/

***

BENE VAGIENNA

3T

Sabato 17 e domenica 18 maggio, presso la chiesa di San Bernardino dei Disciplinati Bianchi, aperta la mostra “3 T Terra Territorio Tradizioni”, collettiva di artisti. Ingresso libero. Orario 10-12 e 15-18.

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week saranno aperte le mostre d’arte presso Casa Ravera, nella Cella della Torre Campanaria e nel Palazzo Lucerna di Rorà.

***

BORGO SAN DALMAZZO

PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE

Domenica 18 maggio 235a edizione del Patrocinio di San Giuseppe, antico cerimoniale dedicato agli artigiani. Info: 324 99 92 221.

***

BRA

SIAMO FUORI DI TESTA

Sabato 17 maggio, alle ore 21 presso il teatro Politeama di Bra, con il patrocinio del Comune, andrà in scena lo spettacolo "Siamo fuori di testa", a favore dell'associazione Regala un Sorriso.

Il ricavato verrà donato per l'acquisto di strumentazione per il reparto neonatale dell'ospedale di Verduno. Info: https://www.piccoloteatrobra.it/spettacoli

BRA

NOTTE DEI MUSEI

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, visite gratuite no-stop dalle ore 20 alle 24, per scoprire al lume di candela le bellezze della città. Parteciperanno: Museo di Storia e Archeologia Palazzo Traversa, Museo Craveri, Museo del Giocattolo, La Zizzola, Palazzo Mathis. Info: www.turismoinbra.it

BRA

MONDO IN PICCOLO

Sabato 17 e domenica 18 maggio visitabile presso il Museo del Giocattolo la mostra" Il mondo in piccolo. 1960-1990, gli anni d'oro del modellismo", un nuovo approfondimento tematico, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee. Tra i pezzi esposti, interessanti modelli statici in scala ridotta di aerei e navi, prodotti a partire dagli anni '60 da alcune ditte storiche come l'Arfix, la Matchbox, l'Italaerei e l'Esci, costruiti da autentici maestri dell'arte modellistica. Info: www.museidibra.it

BRA

FIORI EMOZIONI A COLORI

Sabato 17 e domenica 18 maggio sarà ancora visitabile a Palazzo Mathis la personale della pittrice braidese Lidia Botto "Fiori: emozioni a colori". Orario 16-18. Ingresso gratuito. Info: turismo@comune.bra.cn.it

***

BUSCA

COLLEZIONE LA GAIA

Sabato 17 maggio, è organizzata una visita guidata alla collezione "La Gaia", tra le più importanti collezioni contemporanee italiane. L'attività rientra negli eventi collaterali relativi alla Mostra "Natura e Vita" ospitata a Casa Francotto. Info: https://casafrancotto.it/

BUSCA

VISITA AL ROCCOLO

Domenica 18 maggio è organizzata una visita guidata al Castello del Roccolo. Info: https://casafrancotto.it/

***

CARAMAGNA PIEMONTE

GIMKHANA

Domenica 18 maggio, in piazza Castello a Caramagna Piemonte, dalle ore 9 fino al pomeriggio, The Gimkhana: motori, passione e adrenalina in piazza. Una giornata interamente dedicata agli appassionati dei motori. Info: https://linktr.ee/

***

CORTEMILIA

NESSUNO RESTI INDIETRO

Domenica 18 maggio, dalle 15.15 a Monteoliveto, attività ludico-didattica gratuita e rivolta a famiglie con bambini, ai docenti e alle altre figure educanti, e agli appassionati di Alta Langa in seno al progetto “Nessuno Resti Indietro. Mappa per un Patto Educativo d'Alta Langa”. Info: ambientecultura.it/events/il-grande-memory-dellalta-langa-a-monteoliveto/

***

CARAGLIO

PERMANI

Sabato 17 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Civico di Caraglio nell’ambito di "Trasmutazioni”, andrà in scena lo spettacolo "PerMani". Info: https://www.santibriganti.it/

***

CERETTO

SAN GRATO

Sabato 17 maggio, dalle 19.30, chiusura dei festeggiamenti di San Grato con costinata. Info: 349 44 86 278.

***

CHERASCO

CHERASCO TRA LE STORIE E CHERASCO STORIA

Sabato 17 e domenica 18 maggio, 1a edizione del Festival culturale “Cherasco tra le Storie” e 24a edizione di “Premio Cherasco Storia” un grande week-end di cultura dedicato alla Storia e alle Storie, con un programma di appuntamenti differenziati e ospiti di eccezione. Info: www.comune.cherasco.cn.it

CHERASCO

NATURA E VITA

Sabato 17 e domenica 18 maggio sarà aperta nelle sale di Palazzo Salmatoris l’esposizione intitolata "Natura e vita, Daniele Fissore - Opere dal 1973 al 2017". Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: www.turismoeventicherasco.it

***

COSSANO BELBO

SAGRA DELL’IN

Sabato 17 maggio, dalle ore 18 si potranno degustare le pizze al mulIN e altri piatti tipici IN tavola con i vini del territorio, cena itinerante e INtrattenimento con vari generi musicali, teatro di strada e animazione storica. La serata si concluderà con i fuochi d'artificio IN...musica e Dj set.

Info: https://prolococossanobelbo.it/#festa

***

CRAVA - MOROZZO

FESTA DELLE OASI

Sabato 17 e domenica 18 maggio, “Festa delle Oasi e delle Riserve della Lipu”, 29 aree ricche di biodiversità e natura protetta in tutta Italia. Birdwatching, visite guidate dai volontari e dallo staff della Lipu, giochi e laboratori per i più giovani, corsi, censimenti, mostre fotografiche, presentazioni di libri e alcune emozionanti liberazioni di animali curati nei Centri recupero della Lipu: vasto il programma di iniziative, nell’anno in cui la Lipu festeggia i suoi 60 anni di attività, che si rivolge alle famiglie, ai ragazzi e agli appassionati di natura. Info: 347 76 48 262 oasi.cravamorozzo@lipu.it

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Sabato 17 maggio alle 15.30 e domenica 18 maggio alle ore 10.30, visite guidate a palazzo Borelli. Info: www.vallesturaexperience.it

***

DRONERO

MANGIANDO PEDALANDO

Domenica 18 maggio con partenze alle 10 e alle 11, torna l'evento "Mangiando pedalando", la passeggiata ciclo-turistico-gastronomica che tocca tutte le frazioni del comune. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Dronero in collaborazione con le associazioni frazionali. Ad ogni tappa del percorso vengono proposti piatti e vini della tradizione locale. Info: 340 99 48 131.

DRONERO

MOSTRA MATTEO OLIVERO

Nel week end sarà aperta presso il museo Mallè la mostra “Un percorso di arte e di vita” dedicata al pittore Matteo Olivero.

***

ENTRACQUE

ALOBA SPORT VILLAGE

Sabato 17 maggio, dalle ore 14, aprirà l’Aloba Sport Village, dove si possono provare diversi sport. A seguire cena solidale, lotteria e musica. L'intero ricavato sarà devoluto alla Lega Italiana Lotta Tumori di Cuneo. Info: 347 78 35 926.

***

FAULE

FESTA DEL PO

Domenica 18 maggio 26a edizione della Festa del Po. Appuntamento primaverile dedicato alla gastronomia, con pranzi e cene a base di pesce di fiume, ma anche per far conoscere le sue peculiarità naturalistiche a contatto della flora e della fauna. Tante le iniziative gastronomiche, culturali e musicali, oltre al mercato dell’artigianato e antiquariato con i prodotti tipici. Info: https://www.comune.faule.cn.it/

***

FOSSANO

MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 18 maggio, nella suggestiva cornice di via Roma a Fossano, appuntamento con il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo. Info: https://www.visitfossano.it/

FOSSANO

CONCERTO PER ORGANO

Domenica 18 maggio, alle ore 21, presso la Basilica Concattedrale di Fossano, concerto per organo e sax - Isakar Duo. Organo Carmelo Luca Sambataro, Sax Isabella Stabio. Musiche di Cimarosa, Vitali, Franck, Monti, Bruch, Fauré, Paganini. Info: www.riccardoadamo.it/ConcertiOrganoFossano2025

FOSSANO - CUSSANIO

SACRED CONCERT

Domenica 18 maggio alle 18.30, la FFM Big Band porterà sul palco il Sacred Concert, accompagnata da Sergio Chiricosta, dal Direttore del coro Ensemble del Giglio, M° Livio Cavallo e dalla voce solista, Chiara Rosso. Ingresso gratuito. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it

FOSSANO

RACCONTI DI CORTI - STORIE FOSSANESI

Domenica 18 maggio, con partenze da piazza Manfredi alle ore 10-11-15-16, tour guidati alla scoperta delle corti e dei palazzi storici della città degli Acaja, con musiche, sbandieratori e figuranti in costume. Info: www.visitfossano.it

***

GOVONE

REGALMENTE ROSA

Sabato 17 e domenica 18 maggio prosegue “Regalmente Rosa”, storica manifestazione al Castello Reale di Govone, con un intero mese di eventi per celebrare la primavera e il fascino dei giardini storici impreziositi dalla fioritura delle rose antiche. Visite guidate, concerti, mostre, eventi artistici e molto altro. Info: https://www.castellorealedigovone.it/news/

***

MELLE

PASSEGGIATA TAVIO COSIO

Domenica 18 maggio alle 9.30 con partenza da piazza Botta, passeggiata tra le borgate con tappa al castagno secolare.

***

MONASTERO VASCO

UN ASINO PER AMICO

Sabato 17 e domenica 18 maggio prosegue la 16° edizione di “Un asino per amico” con un programma ricco di iniziative e tanti eventi. Info: 0174/689104

https://pro-loco-monastero-di-vasco4.webnode.it/un-asino-per-amico/

***

MONDOVÌ

CONCERTO DON QUIXOTE

Sabato 17 maggio alle 17, presso la Sala Ghislieri di Mondovì in via Francesco Gallo, concerto "Don Quixote", con musiche di Georg Philipp Telemann. Si esibirà l'Ensemble La Mole Armonica, con Lorenzo Brufatto (violino concertatore). Info: https://academiamontisregalis.it/

MONDOVÌ

FUNAMBOLI 2025

Sabato 17 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Baretti, Funamboli 2025 presenta lo scrittore Mauro Corona. Info: Eventbrite

MONDOVÌ

INFERNO. OLTRE LA SELVA OSCURA

Nel week end visitabile al Museo Civico della Stampa di Mondovì la mostra di Francesco Visentini composta da 34 linoleografie e 34 testi che prendono ispirazione dalla Divina Commedia di Dante. Info: 334 70 59 307.

MONDOVÌ

POVERI CRISTI

Domenica 18 maggio al Teatro “Baretti” sarà possibile assistere a “Poveri Cristi”, di e con Ascanio Celestini. Info: https://piemontedalvivo.it/spettacolo/poveri-cristi/

***

MONTÀ

CORPI DI CRISTO

Sabato 17 e domenica 18 maggio sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele.

Orari: 10-12.30 e 15-18. Info: Tel. 0173/976181 – info@ecomuseodellerocche.it

***

MONTEU ROERO

I GIUSTI DELL’ALBESE

Sabato 17 maggio, alle ore 16, nella Sala Consigliare del Comune, “Dibattito sulla

Resistenza nel Roero”, con l’intervento del partigiano dott. Riccardo Garelli e la

presentazione del libro “I giusti dell’albese” di Lorenzo Tablino. Ingresso libero.

Domenica 18 maggio, alle ore 17, concerto e carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Info: www.belmonteu.it

***

MONTICELLO D’ALBA

VISITE A SAN PONZIO

Domenica 18 maggio, con orario 15-18, visite guidate presso la cappella di San Ponzio. Info: www.ecomuseodellerocche.it

***

ORMEA

GIORNATA NEL VERDE

Domenica 18 maggio alle ore 9.30, in località Aimoni, giornata dedicata alla scoperta degli animali selvatici e dei castagneti del territorio in compagnia di Aldo Acquarone, geologo, e Edoardo Pelazza, appassionato di fotografie della fauna locale. Info: associazione.ulmeta@gmail.com

***

PEVERAGNO

MAGGIO IN MUSICA

Sabato 17 maggio si aprirà la rassegna “Maggio in musica”, alle ore 21, presso il centro “A la Sousta” con una serata omaggio a Mauro Fissore da parte della band “CoiToni”.

***

PIOBESI D’ALBA

RAVIORA COOMODÀ

Sabato 17 maggio, dalle ore 20, nel salone polifunzionale, “Festa della Raviora” con menu campagnolo e musica a cura dei Démodé. Info: 392 92 61 965 - 335 53 47 732.

***

PRADLEVES

SAN PONZO

Sabato 17 e domenica 18 maggio proseguono i festeggiamenti in onore del patrono San Ponzo con gare alle bocce, “Fileure” al lavoro, Cena dell’Amicizia, tanti eventi per tutti e processione domenicale seguita dalla S. Messa alle ore 11.

***

REVELLO

STAFFARDA MEMORIE DI UN BORGO

Domenica 18 maggio, alle ore 11 e alle ore 15 si terrà nell’Abbazia di Staffarda l’incontro “Staffarda, memorie di un borgo”, racconto con testimonianze dirette dalle voci degli abitanti.

***

RIFREDDO

UN BUCUN PER OGNI CANTUN

Sabato 17 maggio alle 21 concerto del coro “JOY” presso la tensostruttura comunale nel campo sportivo parrocchiale. Domenica 18 maggio prima edizione della manifestazione “Un Bucun per ogni Cantun”, camminata enogastronomica tra le vie del paese, con partenza e arrivo alla tendostruttura del campo sportivo parrocchiale. Il percorso di circa 7 Km sarà tutto su strada asfaltata e adatto a tutti. Info: info@comune.rifreddo.cn.it

***

SALUZZO

START ANTIQUARIATO

Sabato 17 e domenica 18 maggio aperta la Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo, presso la Castiglia, il Castello dei Marchesi di Saluzzo. Info: https://startsaluzzo.it/start-antiquariato/

***

SANTA VITTORIA D’ALBA

DREAMING IN ART

Sabato 17 e domenica 18 maggio 30 artisti presentano le loro interpretazioni delle Langhe e del Roero. Sono coinvolti i siti del polo museale di Santa Vittoria d'Alba: la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Rocco e la Gipsoteca "G. Chiesa" come spazi espositivi d'eccezione. Pittura, Fotografia, Scultura, Arte digitale, Scrittura, Poesia, Teatro, Musica. Info: 320 71 62 568 associazionedreaminginart@gmail.com

***

SAVIGLIANO

ATIPICO OFF

Sabato 17 maggio, in attesa di Atipico Festival 2025, a Savigliano verrà organizzato Atipico Off, uno spin off del festival che si terrà nel mese di giugno. Due giorni di risate, dj set, laboratori, attività, cibo, drink e balletti. Info: https://atipico.org/

SAVIGLIANO

TUTTI INSIEME AL MUSEO

Sabato 17 maggio, dalle ore 11, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Museo Ferroviario Piemontese organizza un'intera mattinata dedicata ai bambini. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

SAVIGLIANO

STRASAVIAN

Sabato 17 maggio, dalle ore 9, torna la "Strasavian" la tradizionale camminata podistica non competitiva organizzata dal Comune. L'evento è aperto a tutti, compresi gli amici a 4 zampe e sarà possibile scegliere tra il percorso classico (6 km) e uno open (12 km). Il ricavato della manifestazione andrà totalmente a favore di realtà locali che operano nel sociale. Info: 0172/710247 (per la camminata) 339 89 40 518 (per il pranzo).

SAVIGLIANO

ELISIR D’AMORE

Sabato 17 maggio, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, Live APS presenta "Elisir d'amore", melodramma giocoso diviso in due atti e diretto da Felice Romani. Info: 0172/710222.

SAVIGLIANO

QUINTESSENZA

Domenica 18 maggio torna "QuintEssenza". Le principali piazze, vie e chiostri si trasformeranno in uno straordinario itinerario storico-artistico-olfattivo della città. Erbe aromatiche, piante officinali, spezie ed essenze, creme di bellezza, tisane purificanti, ma anche florovivaismo, monili artigianali di design, oggettistica, laboratori e attività per grandi e piccini. Info: www.entemanifestazioni.com

***

SCARNAFIGI

FITWALKING

Domenica 18 maggio alle 9.30 partenza da piazza Gallo (palestra comunale) della camminata non competitiva lungo la storica via della Praetta, dove si sono allenati i grandi della marcia mondiale e i gemelli Damilano. Info: 338 61 51 466.

***

SERRALUNGA D’ALBA

VISITE AL CASTELLO

Domenica 18 maggio visite speciali al Castello di Serralunga dedicate alle famiglie. A tutte le famiglie verrà consegnato il libretto illustrato CIAO. Info: www.castellodiserralunga.it

***

SOMMARIVA PERNO

SENTIERO DELLE FRAGOLE

Domenica 18 maggio, ritrovo alle ore 9.45, partenza ore 10, per camminata al profumo di Fragole nei luoghi più suggestivi del Roero, un territorio ricco di fiori e di frutti, di storie e leggende e personaggi curiosi. Lunghezza percorso Km 14 circa. Dislivello mt 390. Pranzo al sacco. Info:

https://terrealte.cn.it/events/

***

VERZUOLO

MERCATINO DEL LIBRO

Sabato 17 maggio, dalle 10 alle 12 terza edizione del “Mercatino del libro” presso palazzo Drago.