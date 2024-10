“Basta gridare ‘al lupo’”: Pellegrino (Centro per Cuneo) bacchetta Boselli e conferma il sostegno alla sindaca Manassero

“Non scendiamo al livello di chi cerca di provocare reazioni basate su allusioni o, peggio ancora, illusioni. Chi preferisce giocare sulla paura e sulla confusione, non offre nessun contributo positivo alla crescita di Cuneo”.

Parla – o meglio, scrive – così Vincenzo Pellegrino, capogruppo di Centro per Cuneo, anima della maggioranza a sostegno ormai da oltre due anni della sindaca Patrizia Manassero. E oggetto, nella serata di lunedì 21 ottobre, degli strali del collega di minoranza Giancarlo Boselli, che ha additato proprio il gruppo come (diretto o indiretto) responsabile di tante delle questioni ancora attualmente aperte che la sindaca si è trovata ad affrontare nel corso di questa prima parte di mandato.

Boselli, dito puntato contro i centristi

Boselli ha sparato a zero su Centro per Cuneo – che, in maggioranza, conta ben sette consiglieri – durante l’incontro di analisi dei primi due anni di attività del gruppo di minoranza: “Quella componente è ormai da tempo schierata deliberatamente con il centro destra – ha detto -, scelta politica recentemente anche sottoscritta ulteriormente. Questa è una delle ragioni per cui la maggioranza attuale, se anche ci dovesse arrivare, giungerà al termine del mandato tristemente esanime”.

Poi, in conclusione: “E, prima di veder scomparire i motivi che lo tengono insieme, Centro per Cuneo potrebbe pensare di far cadere davvero il governo della città per poter addivenire a una soluzione finché ha ancora qualche tipo di spinta e peso. Il resto della maggioranza, anche solo per orgoglio politico, potrebbe prenderne atto e guardarsi attorno a sua volta”.

Pellegrino: “Illazioni basate sul nulla. Disorientano e basta”

La risposta di Pellegrino si è fatta attendere solo qualche ora. “Come esponente della maggioranza del gruppo Centro per Cuneo lista civica, non posso che ribadire il nostro impegno costante per il benessere della città – ha scritto in un post sul proprio profilo Facebook -. I risultati ottenuti in questi primi due anni di amministrazione parlano per noi: continuiamo a lavorare con serietà e con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cuneesi, senza prestare attenzione a chi diffonde notizie prive di fondamento”.

Per il centrista il momento storico - cuneese – attuale, che vede la città affrontare sfide significative per il proprio futuro, necessita si mantenga il dibattito politico su toni di serietà e costruttività: “Purtroppo assistiamo a dichiarazioni infondate che creano senso di disorientamento tra i cittadini e non contribuiscono al bene della comunità. Serve concretezza e basarsi sui fatti, non sulle illazioni”.