L'altro giorno, il Presidente russo Vladimir Putin ha ospitato i leader di Cina, India, Brasile, Sudafrica e altri Paesi per il Vertice BRICS a Kazan, in Russia. Poiché quest'anno Mosca detiene la presidenza dei BRICS, tutti gli eventi dell'alleanza si svolgeranno in Russia. L'influenza dei BRICS sull'economia globale sta crescendo, stimolata dall'espansione dell'unione a nuovi membri come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto. Questa rete in crescita ha portato a varie forme di cooperazione, un esempio eclatante è il BRICS+ Fashion Summit tenutosi a Mosca poco prima del vertice di Kazan.



Il gioco dell'energia: Cosa ci aspetta?

Con l'inclusione di cinque nuovi membri, il BRICS ha rafforzato significativamente la sua posizione nel mercato dell'energia. Con l'aggiunta di Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il blocco controlla ora circa il 40% della produzione globale di petrolio e circa il 30% della produzione di gas naturale. In particolare, molti dei Paesi che stanno cercando di aderire ai BRICS sono anche importanti fornitori di idrocarburi.

Una caratteristica distintiva dei BRICS è l'inclusione di Cina e India, grandi consumatori di petrolio. Secondo gli analisti della BCG, la combinazione dei principali acquirenti e fornitori di petrolio all'interno di un'unica organizzazione potrebbe aprire la strada a un sistema di commercio energetico alternativo. Essi sottolineano che le transazioni all'interno dei BRICS+ potrebbero avvenire al di fuori del sistema finanziario occidentale, consentendo potenzialmente al blocco di influenzare i prezzi del petrolio.

La moda alimenta l'espansione economica dei BRICS

In un notevole esempio di spostamento del potere economico, la moda è emersa come un attore significativo nella strategia della coalizione BRICS per ridefinire l'influenza globale. Il recente BRICS+ Fashion Summit, tenutosi a Mosca, incarna questa transizione, mostrando come la moda dei Paesi in via di sviluppo possa esercitare un impatto globale attraverso solide collaborazioni. Questo importante evento, a cui hanno partecipato delegati provenienti da oltre 100 nazioni, è culminato nella formazione della BRICS International Fashion Federation, una nuova entità pronta a rimodellare il settore.

I marchi di moda emergenti di questi mercati hanno un valore globale di oltre 200 miliardi di euro, distribuiti in diversi territori. L'unione di questi marchi sotto una coalizione coesa offre immense opportunità ai Paesi BRICS+, sfidando il dominio dei leader di mercato tradizionali. In particolare, nel 2019 la Cina, il più grande produttore ed esportatore di abbigliamento al mondo, ha prodotto 30 miliardi di capi, pari al 35% delle esportazioni globali. In Russia, gli esperti prevedono un tasso di crescita annuale fino all'8% nel mercato del lusso.

L'istituzione della BRICS International Fashion Federation segna un cambiamento significativo nel panorama della moda globale, posizionando i Paesi BRICS come attori formidabili.

