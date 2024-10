Alba: il 4 novembre la città celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Lunedì 4 novembre si terrà la cerimonia in onore dei caduti in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita per commemorare la fine nella Prima guerra mondiale il 4 novembre 1918 e poi, dal 1949, «giorno dell'Unità Nazionale», con riferimento all'acquisizione dei territori di Trento e Trieste e al compimento del processo di unificazione nazionale, e anche «giornata delle Forze Armate».

L’appuntamento è alle 10,30 al Monumento all’Alpino in corso F.lli Bandiera alla presenza del Sindaco Alberto Gatto e delle associazioni combattentistiche e d’Arma. In programma, l’alzabandiera con l’esecuzione dell’Inno nazionale, la deposizione di una corona d’alloro e un minuto di silenzio in ricordo di tutti gli alpini del territorio morti dalla nascita del corpo nel 1872.

Il corteo si sposterà poi al Monumento ai Caduti in via Roma, dove si terrà la cerimonia solenne e dove saranno presenti le autorità civili, militari e religiose, oltre agli studenti e ai cittadini che vorranno intervenire: tra i gonfaloni e i labari, saranno ripetuti l’alzabandiera, la deposizione della corona e il silenzio. A seguire ci sarà la lettura della “Preghiera del Milite Ignoto” e gli interventi delle autorità.

In caso di maltempo la cerimonia si terrà nella Sala Consiglio “T. Bubbio”.