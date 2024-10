Volley A2/F: Puma, è il momento di tirare fuori gli artigli! La Bam Mondovì domenica (ore 17) ospita la Picco Lecco

Puma al primo crocevia di stagione. La Bam Mondovì, domenica alle ore 17, affronterà al PalaManera la Orocash Picco Lecco, nel match valido per la 4^ giornata di regular season del Campionato di serie A2 di volley femminile.

Per le pumine ancora a secco di punti, è pressocchè un obbligo iniziare a muovere la classifica. Dopo aver affrontato corazzate del calibro di Brescia e Macerata, quella di domani contro la formazione lecchese appare, ma solo sulla carta, come l'occasione giusta per invertire il trend negativo di questo avvio di stagione. La squadra di coach Gianfranco Milano, tuttavia, è tutt'altro che un avversario abbordabile.

La Picco Lecco dispone infatti di ottime individualità, su tutte la schiacciatrice ex Montecchio e Casalmaggiore Linda Mangani, ma soprattutto è una squadra che sbaglia poco e con uno spiccato spirito battagliero. Insomma, parliamo di una squadra rognosa da affrontare e che scenderà in campo in cerca del primo "colpaccio" esterno. Di contro le pumine hanno tanta voglia di cambiare marcia e in questa settimana hanno lavorato tanto per cercare di limare quei difetti palesati nelle prime uscite.

La capitana del Puma Arianna Lancini sarà la grande ex dell'incontro. Per la schiacciatrice originaria di Lecco, quella di domani non sarà di certo una gara come tutte le altre. Arbitri dell'incontro saranno Denise Galletti e Roberto Russo. Da ricordare che presentando all'ingresso del PalaManera il tagliando cartaceo del settimanale "Unione Monregalese" sarà possibile assistere gratuitamente alla gara. Il match, come di consueto, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito internet VBTV previa registrazione. Il fischio d'inizio di BAM Mondovì-Orocash Picco Lecco è fissato per domenica alle ore 17.