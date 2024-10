Cairo Montenotte, terribile disavventura per un gruppo di attori piemontesi impegnati nello spettacolo "Valjean"

A quel punto il gruppo tenta di tornare indietro, ma la macchina galleggia e l'acqua inizia a entrare nell'abitacolo. A quel punto chiamano i soccorsi che non capivano dove in effetti si trovasse il gruppo. " Ho dato un'indicazione su quello che leggevo su un guardrail - continua Susi - parlavo di Piana Crixia. Ho trovato terribile anche che non ci fosse nessuno a chiudere delle strade. Io ricordo l'alluvione del 94 dove non si passava da nessuna parte, era tutto chiuso giustamente, qui era tutto apparentemente percorribile ".

A un certo punto, mentre si cerca di recuperare qualcosa dalle macchine, Patrizia va sott'acqua per la corrente e il panico coglie tutti. "Giorgio la teneva con tutta la sua forza e cercava di tenerla su è finito in acqua anche lui, io non mi sono più staccata dal guardrail mentre ero al telefono con i soccorsi, e continuavo solo a urlare dicendo lasciarsi portare fino a me che li avrei tirati verso di me, infatti a un certo punto vedo che riescono per qualche miracolo a tirarsi fuori dall'acqua, con la testa e, mentre la corrente li spingeva verso di me ho allungato il braccio tirandoli verso il guardrail".

Momenti drammatici ai quali è subentrato il sollievo per esserne usciti. Ma nel frattempo il diluvio li inondava e tutti erano immersi fino alla vita nell'acqua, attaccati a un guardrail con tuoni e fulmini intorno. Un incubo e, mentre i vigili del fuoco parlavano con loro al telefono, arrivano i soccorsi con il canotto, loro sono tutti in salvo, ma macchine e attrezzature sono a bagno.